Lietadlá Boeing 737 MAX možno začnú lietať až v marci

Chicago/Washington 10. novembra (TASR) - Americké letecké spoločnosti Southwest Airlines a American Airlines Group opäť predĺžili termín návratu lietadiel Boeing 737 MAX do prevádzky. Aerolínie zrušili lety týchto strojov až do začiatku marca. To už bude takmer 1 rok od pádu lietadla Ethiopian Airlines, ktorý viedol k uzemneniu týchto strojov.



Southwest Airlines a American Airlines sú dvaja najväčší prevádzkovatelia lietadiel Boeing 737 MAX v USA. Po ich uzemnení museli obmedziť svoje rastové plány a spoločne zrušiť celkovo 300 letov denne, čo negatívne ovplyvňuje ich zisky.



Southwest Airlines, ktoré predtým zrušili lety svojich strojov 737 MAX do 8. februára 2020, teraz očakávajú návrat týchto lietadiel do prevádzky 6. marca 2020. Varovali však, že tento termín sa môže opäť posunúť.



American Airlines uviedli, že počítajú s obnovením komerčných letov strojmi 737 MAX 5. marca 2020. Aerolínie očakávajú, že ešte predtým vykonajú testovacie lety po tom, ako tieto lietadlá opäť dostanú povolenie lietať.



Boeing čelí narastajúcim prekážkam a nie je isté, či získa povolenie, aby stroje 737 MAX mohli opäť vzlietnuť, do konca roka, ako plánuje.



Letecká spoločnosť United Airlines a ďalší americkí prevádzkovatelia zrušili lety strojov 737 MAX do januára. Je však možné, že takisto budú musieť ich návrat do prevádzky odložiť.