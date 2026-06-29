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Lietadlo z Talianska do Poľska preventívne presmerovali do Bratislavy
Jednému z členov letovej posádky sa počas nedeľného (28. 6.) letu z talianskej Katánie do poľského Gdanska zhoršil zdravotný stav.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Jednému z členov letovej posádky sa počas nedeľného (28. 6.) letu z talianskej Katánie do poľského Gdanska zhoršil zdravotný stav. Lietadlo tak preventívne presmerovali do Bratislavy. Pre TASR to potvrdila letecká spoločnosť Wizz Air. V približne rovnakom čase v nedeľu večer núdzovo pristálo na bratislavskom letisku aj lietadlo s podozrením na technický problém.
„V súlade so stanovenými postupmi sa kapitán rozhodol pre odklonenie na najbližšie vhodné letisko, aby zabezpečil bezpečnosť a pohodu cestujúcich aj posádky. Lietadlo bezpečne pristálo v Bratislave, kde ho privítal zdravotný personál a poskytol pomoc postihnutému členovi posádky,“ uviedol Wizz Air. Doplnil, že po príchode náhradného člena posádky pokračoval let do Gdanska.
Odklonenie spôsobilo meškanie nasledujúceho pravidelného letu, potvrdila spoločnosť.
V nedeľu večer núdzovo pristálo na letisku v Bratislave ešte jedno lietadlo. Dôvodom bolo podozrenie na technický problém, potvrdil pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Po pristátí boli cestujúci bezpečne evakuovaní do priestorov príletovej haly. Kontrolou nezistili žiadne zranenia osôb ani škody na majetku.
„V súlade so stanovenými postupmi sa kapitán rozhodol pre odklonenie na najbližšie vhodné letisko, aby zabezpečil bezpečnosť a pohodu cestujúcich aj posádky. Lietadlo bezpečne pristálo v Bratislave, kde ho privítal zdravotný personál a poskytol pomoc postihnutému členovi posádky,“ uviedol Wizz Air. Doplnil, že po príchode náhradného člena posádky pokračoval let do Gdanska.
Odklonenie spôsobilo meškanie nasledujúceho pravidelného letu, potvrdila spoločnosť.
V nedeľu večer núdzovo pristálo na letisku v Bratislave ešte jedno lietadlo. Dôvodom bolo podozrenie na technický problém, potvrdil pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Po pristátí boli cestujúci bezpečne evakuovaní do priestorov príletovej haly. Kontrolou nezistili žiadne zranenia osôb ani škody na majetku.