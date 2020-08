Lighthizer má tento týždeň rozhodnúť o clách na tovar z EÚ

Washington 10. augusta (TASR) - Americký obchodný zástupca Robert Lighthizer má tento týždeň rozhodnúť o nových clách, čo by mohlo zvýšiť ceny rôznych európskych výrobkov v USA, ako je britský gin či nemecké pivo.



A hoci je cieľom amerických ciel prinútiť Európsku úniu (EÚ) k urovnaniu 15-ročného sporu v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o dotácie pre výrobcu lietadiel Airbus, zameriavajú sa na odvetvia, ktoré s leteckým priemyslom nemajú nič spoločné. Ako je napríklad výroba škótskej whisky. Dopyt po nej v USA od vlaňajšieho októbra klesol o 30 %.



Existujúce clá na európske víno a liehoviny poškodzujú tiež dovozcov, maloobchodníkov a reštaurácie v USA. Tí tvrdia, že sa stali obeťou sporu medzi spoločnosťami Airbus a Boeing.



"Jedno z 10 pracovných miest vo väčšine krajín sveta je z tzv. odvetvia pohostinstva a ide prevažne o mladých ľudí. A toto nie je vhodný čas na penalizovanie pohostinského priemyslu," uviedol Ivan Menezes, generálny riaditeľ londýnskeho liehovaru Diageo.



Ale Lighthizer zostáva neoblomný. Clá sú jeho preferovaný nástroj pri presviedčaní amerických obchodných partnerov, aby prišli k rokovaciemu stolu. A to dokonca aj vo volebnom roku a po strmom páde ekonomiky USA v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Ani jedna z týchto udalostí nezabránila Washingtonu minulý týždeň opätovne zaviesť clá na časť dovozu hliníka z Kanady.



Lighthizer má podporu prezidenta Donalda Trumpa, ktorý presadzuje stratégiu vynútenia si ústupkov od obchodných partnerov zavádzaním ciel.



Minulý mesiac pritom Lighthizer povedal, že urovnanie sporu s EÚ o dotácie pre Airbus musí zahŕňať aj „záväzky, že sa už nebudú opakovať, a že dôjde k vrátaniu časti peňazí“.



Výška sumy a podoba vrátania dotácií zostávajú predmetom diskusie. Washington zatiaľ zamietol najmenej tri ponuky Bruselu na urovnanie sporu, pretože EÚ a USA „nedospeli k rovnakému číslu“. Streda (12. 8.) znamená koniec šesťmesačnej revízie, pričom USA sa následne môžu rozhodnúť zmeniť doterajšie clá.



Situáciu, navyše, komplikuje vymáhanie ciel od Spojeného kráľovstva, ktorého vláda sa snaží dosiahnuť dohodu o voľnom obchode s Washingtonom, aby ukázala výhody brexitu.



Vzhľadom na to, že žiadne urovnanie sa na obzore nečrtá, sa zdá, že Lighthizer chce využiť sadzby na potrestanie Európanov a zvýhodnenie amerických konkurentov, ako sú vinári z Kalifornie či výrobcovia whisky.