< sekcia Ekonomika
Likvidáciou ťažobnej sondy bude trvalo ukončená ťažba ropy v DP Gbely
Z materiálu vyplýva, že sonda GBG121 je navrhnutá na likvidáciu z dôvodu vyťaženia všetkých „ťažiteľných“ zásob vo svojej drenážnej oblasti.
Autor TASR
Trnava/Gbely 23. decembra (TASR) - Likvidáciou poslednej ťažobnej sondy bude trvalo ukončená ťažba ropy na ložisku v dobývacom priestore (DP) Gbely v okrese Skalica. Spoločnosť NAFTA plánuje likvidáciu sondy v roku 2026 v závislosti od pohybu vrtných súprav a v súlade s časovou platnosťou povolenia banskej činnosti a s podmienkami orgánov ochrany životného prostredia. Vyplýva to z materiálu predloženého do zisťovacieho konania v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
Z materiálu vyplýva, že sonda GBG121 je navrhnutá na likvidáciu z dôvodu vyťaženia všetkých „ťažiteľných“ zásob vo svojej drenážnej oblasti. Zároveň sondou neboli zistené iné výhradné ložiská v dobývacom priestore Gbely. Iné možnosti využitia sondy pre spoločnosť NAFTA preto neexistujú.
„Na základe uvedených skutočností spoločnosť NAFTA, a. s., navrhuje sondu GBG121 zlikvidovať, pozemok zrekultivovať a vrátiť pôvodnému vlastníkovi/užívateľovi,“ uvádza sa v predloženom materiáli. Po likvidácii sondy bude vypracovaný návrh na zrušenie dobývacieho priestoru Gbely.
Vrt sondou GBG121 bol vyvŕtaný v roku 1993. Sonda ťažila v období rokov 1993 až 2004 priemerne 1,4 tony ropy denne. Od roku 2002 začal výraznejšie stúpať podiel ložiskovej vody, ktorý dosiahol hodnotu až 80 percent. V období od mája 2004 do marca 2010 bola ťažba prerušená.
„V apríli 2010 bola sonda opäť spustená do ťažby, počas ktorej ťažila priemerne okolo jednej tony ropy za deň, pričom podiel vyťaženej ložiskovej vody sa zvyšoval,“ uvádza sa v materiáli. Z dôvodu zavodnenia sa ťažba na sonde ukončila. Celkovo sa sondou GBG121 vyťažilo 7680 ton ropy a 15.700 kubických metrov banskej/ložiskovej vody.
Z materiálu vyplýva, že sonda GBG121 je navrhnutá na likvidáciu z dôvodu vyťaženia všetkých „ťažiteľných“ zásob vo svojej drenážnej oblasti. Zároveň sondou neboli zistené iné výhradné ložiská v dobývacom priestore Gbely. Iné možnosti využitia sondy pre spoločnosť NAFTA preto neexistujú.
„Na základe uvedených skutočností spoločnosť NAFTA, a. s., navrhuje sondu GBG121 zlikvidovať, pozemok zrekultivovať a vrátiť pôvodnému vlastníkovi/užívateľovi,“ uvádza sa v predloženom materiáli. Po likvidácii sondy bude vypracovaný návrh na zrušenie dobývacieho priestoru Gbely.
Vrt sondou GBG121 bol vyvŕtaný v roku 1993. Sonda ťažila v období rokov 1993 až 2004 priemerne 1,4 tony ropy denne. Od roku 2002 začal výraznejšie stúpať podiel ložiskovej vody, ktorý dosiahol hodnotu až 80 percent. V období od mája 2004 do marca 2010 bola ťažba prerušená.
„V apríli 2010 bola sonda opäť spustená do ťažby, počas ktorej ťažila priemerne okolo jednej tony ropy za deň, pričom podiel vyťaženej ložiskovej vody sa zvyšoval,“ uvádza sa v materiáli. Z dôvodu zavodnenia sa ťažba na sonde ukončila. Celkovo sa sondou GBG121 vyťažilo 7680 ton ropy a 15.700 kubických metrov banskej/ložiskovej vody.