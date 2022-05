Limit NBS na úvery splatné v penzii môže spomaliť nákup nehnuteľností

Bratislava 30. mája (TASR) - Avizovaný limit Národnej banky Slovenska (NBS) pre úvery splatné v dôchodku môže spomaliť nákup nehnuteľností. Uviedol to Radoslav Valko, generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance, v reakcii na zverejnenú správu centrálne banky o finančnej stabilite.



NBS podľa správy pripraví nový limit pre úvery. Žiadateľom nad 40 rokov so splatnosťou úveru presahujúcou do dôchodkového veku sa bude postupne znižovať maximálny podiel dlhu k príjmom. Ukazovateľ DTI (Debt To Income) je v SR nastavený na 8-násobok čistých ročných príjmov klienta a je súčasťou tzv. limitov obozretného poskytovania úverov.



"Táto novinka z dielne NBS sa môže postarať nielen o jemné spomalenie nákupu nehnuteľností, ale aj o zníženiu tlaku na rast cien. Netreba si to však zamieňať s poklesom cien, ku ktorému aj vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu nedôjde," priblížil Valko.



Nový limit pre úvery bude mať podľa neho pozitívny dosah na žiadateľov nad 40 rokov, ako aj mladých ľudí. Žiadatelia nad 40 rokov si totiž nebudú predlžovať splatnosť hypotéky nad dôchodkový vek. To znamená, že hoci počas splatnosti úveru budú platiť vyššiu splátku, na dôchodku, keď sa im príjmy znížia, už dlh mať nebudú, respektíve bude podstatne menší, ako by bol, ak by k tejto zmene nedošlo.



"Mladí ľudia sa zas dostanú k nehnuteľnostiam za síce rovnakú výšku úveru, avšak s nižšou splátkou. Budú si totiž môcť dovoliť dlhšie splatnosti, keďže ich sa úprava DTI nedotkne," dodal Valko.