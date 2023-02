Limity na ochranu opeľovačov včelári vítajú, farmári rešpektujú

Bratislava 18. februára (TASR) - Nové pravidlá Európskej komisie (EK) pre sprísnenie limitov rezíduí pre pesticídy na ochranu opeľovačov slovenskí včelári vítajú, farmári ich rešpektujú. Agrorezort prístup EK k ustanoveniu limitov podporuje.



"Slovenský zväz včelárov (SZV) víta a podporuje krok Európskej komisie na zníženie maximálnych limitov rezíduí neonikotinoidov v potravinách," uviedol pre TASR predseda SZV Milan Rusnák.



Už dávnejšie totiž na ne podľa jeho slov upozorňovali práve včelári, keďže poškodzujú včely a iné opeľovače. "Avšak apelujeme na zodpovedných, aby nezavádzali používanie výnimiek na tieto látky, čo sa deje aj v súčasnosti v prípade neonikotinoidu tiametoxám aj na Slovensku," podčiarkol.



Poznamenal, že SZV začiatkom februára vyzval dočasne povereného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana (nominant OĽANO), aby bezodkladne zastavil používanie semien obalených práve neonikotinoidom tiametoxámom na základe oznámenia o núdzovom povolení, ktoré vydal agrorezort pod jeho vedením 7. novembra 2022. "Je nevyhnutné týmto výnimkám zamedziť a chrániť tak nielen včely, ale aj slovenských spotrebiteľov," podčiarkol Rusnák.



"Čo sa týka výsevu osiva cukrovej repy namoreného osiva prípravkom na báze thiametoxamu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR súhlasilo s výsevom tohto osiva, pretože na základe pozorovaní z praxe pri absencii morenia boli potrebné niekoľkonásobne opakované aplikácie iných účinných látok, ktoré mali negatívny vplyv nielen na ekonomiku pestovania cukrovej repy, ale aj na životné prostredie," vysvetlilo výnimku MPRV.



Iné účinné látky podľa agrorezortu zasiahli necieľové organizmy, aplikované boli viacnásobne, pričom v niektorých oblastiach sa zaznamenal výskyt vírusovej žltačky cukrovej repy, s vysokými stratami na úrode.



MPRV SR ubezpečilo, že pred udelením súhlasu komunikovalo so všetkými relevantnými poverenými odbornými pracoviskami, aby použitím takto namoreného osiva nebolo ohrozené zdravie ani životné prostredie vrátane včiel.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) podľa slov jej hovorkyne Jany Holéciovej rešpektuje prijaté pravidlá, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia.



"Je pravda, že v EÚ je používanie dvoch druhov pesticídov patriacich do skupiny neonikotínoidov od roku 2018 zakázané, ide o pesticídy klotianidín a tiametoxám. Ani slovenskí poľnohospodári tieto dva prípravky od roku 2018 nepoužívajú. Nové zníženie limitov rezíduí tak v priestore Slovenska našich poľnohospodárov neovplyvní, keďže s týmito prípravkami už niekoľko rokov nepracujú," zdôraznila Holéciová.



Upozornila zároveň, že zmena však nastane na úseku kontroly dovážaných potravín. "Naše štátne kontrolné autority sa totiž musia pripraviť na to, že od roku 2026 začnú kontrolovať dovozy potravín z tretích krajín (vyrobených mimo EÚ) na prítomnosť daných rezíduí," dodala hovorkyňa SPPK.



EK 2. februára oznámila, že prijala nové pravidlá pre sprísnenie limitov rezíduí pre pesticídy na ochranu opeľovačov v krajinách EÚ. Nové pravidlá po ich zavedení znížia maximálne hladiny rezíduí dvoch pesticídov v potravinách.



Hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) ukázali, že dve chemikálie, patriace do skupiny neonikotinoidných pesticídov, klotianidín a tiametoxám, predstavujú vysoké riziko pre včely a prispievajú ku globálnemu poklesu opeľovačov. Nové opatrenia sa budú vzťahovať na dovážané výrobky od roku 2026.