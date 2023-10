Lindner: EÚ by mohla opäť preskúmať obchodné vzťahy s Britániou

Berlín 15. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) by mohla byť otvorená opätovnému preskúmaniu obchodných vzťahov so Spojeným kráľovstvom po brexite. Naznačil to nemecký minister financií Christian Lindner v rozhovore pre BBC. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Lindner povedal pre BBC News, že Spojené kráľovstvo má "trvalé pozvanie" na akékoľvek budúce rokovania o znižovaní obchodných bariér alebo prekážok v každodennom fungovaní podnikov.



"Ak chcete zintenzívniť svoje obchodné vzťahy s EÚ, zavolajte nám," vyhlásil. "V každodennom fungovaní nemeckých korporácií sú od brexitu nové prekážky. Nemyslím si, že Spojené kráľovstvo má z brexitu prospech," poznamenal minister, ktorý by podľa vlastných slov ocenil, keby sa podarilo zintenzívniť obchodné vzťahy medzi blokom a britskými ostrovmi.



Jeho vyhlásenia prichádzajú po dohode britského premiéra Rishiho Sunaka s EÚ o niektorých opatrenia v britskej provincii Severné Írsko po brexite, tzv. Windsorskom rámci, ktorý ohlasuje lepšie vzťahy medzi Bruselom a Londýnom. Spojené kráľovstvo sa tiež vráti do výskumného programu Európskej únie (EÚ) Horizont, čo je ďalší znak zlepšenia väzieb.



Opoziční labouristi aj vládni konzervatívci však nezmenili svoj názor na udržanie Spojeného kráľovstvo mimo jednotného trhu EÚ, no zároveň chcú lepšiu obchodnú dohodu s blokom, o nulových clách a nulových kvótach.