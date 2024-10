Lindner: Nemecko pripravilo opatrenia na podporu ekonomiky

Luxemburg 7. októbra (TASR) - Nemecký ekonomický model nie je zničený, ale najväčšia európska ekonomika prechádza štrukturálnymi zmenami, ktoré sú spojené so stratou konkurencieschopnosti. Vyhlásil to v pondelok nemecký minister financií Christian Lindner. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



"Nemôžeme byť spokojní s ekonomickým vývojom v Nemecku," povedal novinárom pred stretnutím Euroskupiny, združenia ministrov financií eurozóny.



Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, sa ťažko vyrovnáva s ekonomickými dôsledkami vojny na Ukrajine a vysokými nákladmi na energie, ako aj s meniacimi sa obchodnými modelmi s Čínou.



Očakáva sa, že nemecká ekonomika v roku 2024 klesne o 0,2 %, uviedol v pondelok hovorca ministerstva hospodárstva. To je zhoršenie predchádzajúcej prognózy, ktorá počítala ešte s rastom ekonomiky v tomto roku o 0,3 %.



Problémy Nemecka sú brzdou ekonomiky celej Európskej únie (EÚ). Nemecká koaličná vláda sa snaží dostať výkon hospodárstva "späť na správnu cestu".



Takzvaná iniciatíva rastu nemeckej vlády zahŕňa nové pravidlá pre daňové odpisy firiem. Ale nie všetky opatrenia už vláda dokončila a v nemeckom parlamente by mohlo dôjsť k ich zmenám.



Kontroverzie vyvolávajú plány na daňové stimuly pre kvalifikovanú pracovnú silu zo zahraničia, ktoré by mohli byť zablokované v nemeckom parlamente, pretože by viedli k nižším daňovým príjmom nemeckých spolkových krajín.



"Po týchto reformách bude mať Nemecko opäť väčšiu konkurencieschopnosť," tvrdí Lindner, podľa ktorého navrhované opatrenia sú len prvým krokom k dosiahnutiu obratu v ekonomike.



Na stretnutí ministrov financií eurozóny v Luxemburgu chce Lindner diskutovať o hospodárskom raste a konkurencieschopnosti celej EÚ. Ešte pred stretnutím varoval členské krajiny, aby "nežartovali" s finančnými trhmi o "dôveryhodnosti verejných financií". O niekoľko dní má totiž Francúzsko predložiť svoj štátny rozpočet na rok 2025.



"Musíme vierohodne znížiť náš deficit a dlh, aby sme sa mohli financovať primeraným a stabilným spôsobom," povedal Lindner novinárom v Luxembursku bez toho, aby priamo spomenul Francúzsko, ktoré musí dostať pod kontrolu svoj narastajúci deficit a dostať ho na úroveň, ktorú stanovujú rozpočtové pravidlá EÚ. Podľa týchto pravidiel schodok v rozpočte nesmie prekročiť 3 % hrubého domáceho produktu (HDP).