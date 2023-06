Lindner: Nemecko s dôrazom na rozpočtovú disciplínu nie je izolované

Berlín 12. júna (TASR) - Nemecko nie je v rámci Európskej únie izolované so svojím dôrazom na prísnu rozpočtovú disciplínu. Naše obavy zdieľa mnoho členských štátov, uviedol v pondelok minister financií Christian Lindner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Rozpočtové pravidlá EÚ boli pozastavené v roku 2020, aby štáty získali priestor na podporu ekonomík zasiahnutých pandémiou koronavírusu a súvisiacimi reštrikciami. V apríli Európska komisia (EK) navrhla, aby sa vysoko zadlženým krajinám poskytla väčšia voľnosť pri znižovaní verejného dlhu s cieľom umožniť potrebné investície. Návrh nezaručuje, že dlhy a deficity sa budú znižovať "realistickým a spoľahlivým" spôsobom, povedal Lindner.



Na základe súčasných pravidiel by mali krajiny znižovať svoje nadmerné dlhy o 5 % ročne. Nemecko opakovane vyzývalo na zavedenie sprísnených pravidiel, ktoré by okrem iného zaviazali vysoko zadlžené štáty znižovať dlhy v pomere k výkonu ekonomiky o jeden percentuálny bod ročne. Lindner uviedol, že v odôvodnených prípadoch si vie predstaviť výnimky. "Sme, samozrejme, otvorení myšlienke všeobecnej únikovej doložky pre výnimočné okolnosti," povedal.



Ak sa do konca roka nedosiahne dohoda medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom (EP), začnú v súčasnosti pozastavené pravidlá opäť platiť.