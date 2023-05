Lindner odmietol plán na zavedenie priemyselnej ceny elektriny

Berlín 2. mája (TASR) - Nemecký minister financií Christian Lindner v utorok odmietol plán ministra hospodárstva Roberta Habecka zaviesť priemyselnú cenu elektriny. Uviedol to v článku pre hospodársky denník Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Lindnera takýto krok by bol "ekonomicky nerozumný" a bol by v rozpore s trhovými princípmi, keďže by šlo o priamu štátnu pomoc, ktorá by firmám v priemysle slúžila ako prostriedok na dosiahnutie transformácie.



Ministerstvo hospodárstva na žiadosť o komentár zatiaľ nereagovalo. Tento týždeň však plánuje predstaviť koncepciu tvorby cien elektriny v priemysle ako súčasť vládneho úsilia na podporu prechodu od fosílnych palív k udržateľným zdrojom.



Lindner však tvrdí, že priemyselná cena elektriny by bola nespravodlivá, pretože by bola na úkor ostatných odberateľov a daňových poplatníkov.



"Zvýšenie konkurencieschopnosti pre niektorých by tak znamenalo stratu konkurencieschopnosti pre iných," napísal Lindner v článku s tým, že v "už aj tak napätom rozpočte nezostala žiadna rezerva na primerane vysoké dotácie".



Skepticky sa k plánom vyjadril aj kancelár Olaf Scholz. "Nebudeme schopní dlhodobo podporovať dotovanie všetkého, čo sa deje pri bežnej ekonomickej činnosti, ani by sme si na to nemali zvyknúť," povedal Scholz v pondelok (1. 5.) neskoro večer.



Minulý rok Berlín zaviedol cenové stropy na elektrinu a plyn, aby ochránil priemysel a domácnosti pred strmým zdražovaním energií po vypuknutí vojny na Ukrajine. Firmy v Nemecku však tvrdia, že ceny elektriny na tamojšom trhu sú v porovnaní s inými krajinami stále príliš vysoké.