Lindner varoval pred rýchlym odstrihnutím sa Nemecka od čínskeho trhu

Berlín 22. januára (TASR) - Nemecko musí znížiť svoju závislosť od Číny, avšak iba postupne. Rýchle odpojenie sa od čínskeho trhu by najväčšej európskej ekonomike spôsobilo obrovské škody a stálo by veľa pracovných miest. Povedal to nemecký minister financií Christian Lindner. Informovala o tom agentúra Reuters.



Nemecko pracuje na novej stratégii, čo sa týka spolupráce s Čínou, povedal Lindner pre nedeľník Welt am Sonntag. Ako dodal, táto stratégia má triezvejší pohľad na vzájomné vzťahy a jej cieľom je zredukovanie závislosti od ázijskej ekonomickej veľmoci. Tá je od roku 2016 najväčším obchodným partnerom Nemecka.



Znižovanie závislosti od Číny však musí byť postupné. "Rýchle odpojenie našej ekonomiky od čínskeho trhu by nebolo v záujme nemeckého pracovného trhu," citoval Welt am Sonntag ministra. Lindner však dodal, že v priebehu nasledujúcich rokov bude Berlín pracovať na tom, aby sa zvýšil význam ďalších trhov a regiónov pre nemeckú ekonomiku.