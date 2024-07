Lindner: Všetci členovia EÚ by mali dodržiavať fiškálne pravidlá

Brusel/Berlín 15. júla (TASR) - Všetky členské štáty Európskej únie (EÚ) by mali dodržiavať fiškálne pravidlá bloku. Vyhlásil to v pondelok v Bruseli nemecký minister financií Christian Lindner. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Očakávam, že každý členský štát bude dodržiavať naše fiškálne pravidlá," povedal Lindner pred stretnutím ministrov financií na otázku novinárov o nadmernom deficite Francúzska. "Je v našom najlepšom spoločnom záujme zachovať udržateľnosť verejného dlhu."



Lindner uviedol tiež, že EÚ by sa mala zamerať na dosiahnutie pokroku pri únii kapitálových trhov namiesto zvažovania ďalšieho verejného dlhu.



AFP zase cituje eurokomisára pre hospodárstva Paola Gentiloniho, ktorý v pondelok pred stretnutím ministrov financií bloku vyhlásil, že Francúzsko a ďalšie krajiny EÚ s vysokými úrovňami dlhu potrebujú fiškálnu úpravu.



"Je to potrebné a je možné," povedal Gentiloni pred dvojdňovými rozhovormi o postupoch EÚ pri nadmernom dlhu proti siedmim krajinám vrátane Francúzska a Slovenska.