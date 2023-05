Linhart: Na výbore budem žiadať výsledky testov aj poslanecký prieskum

Bratislava 12. mája (TASR) - Budúci týždeň by sa mal uskutočniť mimoriadny pôdohospodársky výbor Národnej rady (NR) SR, ktorý bude žiadať prezentáciu výsledkov viacerých kontrol od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS). Avizoval to v piatok na tlačovej konferencii nezaradený poslanec NR SR a člen tohto výboru Patrick Linhart.



Podľa vlastných slov dal viacero podnetov na testovanie. "Budeme žiadať výsledky testov bezlepkových produktov, ktoré sa nachádzajú vo viacerých obchodných reťazcoch. Jedná sa o produkty, ktoré údajne nie sú také bezlepkové, ako sa tvária," priblížil poslanec.



Ďalej ide o kontroly obilnín a produktov z obilnín. "Prebiehajú na celom Slovensku, tiež by mali byť uzavreté a budem žiadať o predloženie výsledkov týchto kontrol," doplnil. Ďalšie kontroly sa venujú prebaľovaniu mäsa a výrobkov z mäsa, falošnému olivovému oleju či medu.



Linhart tiež dúfa, že parlamentný výbor na jeho podnet odsúhlasí poslanecký prieskum konkrétnych regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS). "Máme tam jasné podozrenie z korupcie, máme pripravených niekoľko trestných oznámení. Pôjdeme po konkrétnych menách. Ak tie dôkazy nájdeme pri poslaneckom prieskume, okamžite sa podáva trestné oznámenie na tie mená. Pokiaľ sa nenájdu, dáme všeobecne trestné oznámenie a nech si potom policajti odrobia svoju prácu," dodal poslanec.