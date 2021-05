Linhart: Odchod Mičovského vítam, aj keď sebareflexia prišla neskôr

Bratislava 25. mája (TASR) - Koaličný poslanec Národnej rady SR a člen parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Patrick Linhart (Sme rodina) odchod ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO) víta, aj keď sebareflexia prišla neskôr.



"Verím hnutiu OĽANO, že do ministerského kresla tentoraz posadia profesionála, ktorý sa nenechá ovplyvňovať lobistami," uviedol ďalej Linhart v reakcii na Mičovského ohlásenú demisiu.



Priblížil, že podpora novej vláde Eduarda Hegera (OĽANO) bola z jeho strany ultimátne podmienená odchodom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského. "To sa aj splnilo," vyhlásil koaličný poslanec.



"Odchod pána ministra pre mňa nie je prekvapením a vítam toto rozhodnutie, aj keď tá sebareflexia trvala trošku dlhšie. Bol som jediný koaličný poslanec, ktorý bez ohľadu na to, že ide o koaličného ministra, žiadal jeho odstúpenie. To prišlo, ako bolo aj sľúbené. Konečne," podčiarkol Linhart.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR je podľa neho prehnité lobistami a záujmovými skupinami, ktoré majú snahu zasahovať do zákonov. Dokonca sú návrhy zákonov predkladané cez lobistov, ktorí priamo sedia v parlamente. "O jednej takej poslankyni by som vám vedel porozprávať dlhý príbeh. Len vďaka obozretnosti členov hnutia Sme rodina tieto lobistické zákony nikdy neuvideli svetlo sveta," povedal.



Podľa Linharta teraz čaká nového ministra veľa práce, aby dohnal to, čo je rok zameškané. "V prvom rade musíme ministerstvo očistiť od skorumpovanej lobistickej špiny a odstrihnúť vplyv záujmových skupín, ktoré sa ako rakovina prežrali do najvyšších štruktúr, a teda mozgu MPRV. Podal som niekoľko trestných oznámení na predstaviteľov riadiacich MPRV. Mojimi podaniami sa dnes už zaoberá NAKA. Novému ministrovi teda prajem veľa síl, bude ich na očistu ministerstva potrebovať," dodal Linhart.



Mičovský v utorok oznámil, že odstúpi z funkcie. Urobiť tak chce v pondelok 31. mája. Jeho krok súvisí s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde.