Linhart: Trestné oznámenie pre potravinový katalóg som podal už vlani

SPPK: V projekte Národného potravinového katalógu sme zotrvali päť mesiacov

Bratislava 29. januára (TASR) - Prvenstvo pri podaní trestného oznámenia pre nefungujúci Národný potravinový katalóg (NPK) nepatrí Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV). Uviedol to na brífingu poslanec za koaličné hnutie Sme rodina Patrick Linhart, v reakcii na dopoludňajšiu tlačovú konferenciu agrorezortu. Trestné oznámenie podal podľa svojich slov on sám už vlani.Podľa Linharta sa na stránke MPRV uvádza nesprávna informácia, že trestné oznámenie v minulom roku podal tím agroministra Jána Mičovského (OĽANO). "," zdôraznil Linhart.Podľa hovorkyne MPRV Anežky Šrojta Hrdej minister Mičovský ocenil iniciatívu poslanca Linharta v minulom roku, kedy podal trestné oznámenie v súvislosti s Národným potravinovým katalógom." dodala Šrojta Hrdá.Mičovský v piatok oznámil, že NPK stál 2,3 milióna eur. V súčasnosti nefungujúci NPK bol projektom Mičovského predchodkyne na ministerskom poste Gabriely Matečnej (SNS). Agrorezort podľa Mičovského podal pre podozrenia z viacerých trestných činov pri NPK trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) zotrvala v projekte Národného potravinového katalógu (NPK) päť mesiacov. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, v reakcii na brífing Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré podalo pre NPK trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.," spresnila Holéciová.Priblížila, že hlavnou úlohou zadania bola aktívna propagácia Národného potravinového katalógu medzi samotnými potravinármi a poľnohospodármi, teda členmi SPPK, v regiónoch, vypracovanie školiacich a marketingových materiálov a služby podpory jeho zavedenia vo forme zriadenia kontaktných bodov v regiónoch, kde má komora svoje regionálne zastúpenie. "," poznamenala.," vysvetlila.," dodala hovorkyňa SPPK.Šéf MPRV Ján Mičovský (OĽANO) v piatok oznámil, že NPK stál 2,3 milióna eur. V súčasnosti nefungujúci NPK bol projektom Mičovského predchodkyne na ministerskom poste Gabriely Matečnej (SNS). Agrorezort podľa Mičovského podal pre podozrenia z viacerých trestných činov pri NPK trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.Podľa agroministerstva ide o podozrenia z trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a trestného činu subvenčného podvodu, ktorých sa mali dopustiť neznámi páchatelia počas prípravy a realizácie projektu NPK.," doplnil k projektu NPK Adrián Macko, vedúci protikorupčného oddelenia MPRV SR.