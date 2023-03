Linhart: Zastropovanie cien je podvod a likvidácia slovenských fariem

Bratislava 22. marca (TASR) - Zastropovanie cien potravín je podvodom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a likvidáciou slovenských fariem. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a člen parlamentného Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Patrick Linhart. Poslanec podľa svojich slov pripravuje pre zastropovanie cien podanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ako aj podanie trestného oznámenia.



"Možno sa bude jednať o kartelovú dohodu, možno to bude nejaký iný podvod. Máme však podozrenie, že sa jedná o podvod na zákazníkoch. Pripadá mi to príšerné a nenormálne, aby sa takto zneužívalo MPRV na retailový marketing pre obchodné reťazce," spresnil poslanec NR SR s tým, že niektoré tzv. zastropované produkty v nemenovanom reťazci už boli aj bez zastropovania pripravené na akciový výpredaj.



"Vyzývam MPRV na okamžité pozastavenie podvodnej marketingovej akcie, okamžité pozastavenie tohto chaotického podvodu na spotrebiteľoch," podčiarkol poslanec.



Linhart vyzval zároveň na zrýchlené prijatie legislatívy, ktorá by zaviedla štátnu reguláciu výšky marží reťazcov na základné potraviny s trojmesačnou aktualizáciou. "Nebudeme určovať reťazcom, aké majú ceny. Môžeme však zastropovať maržu," povedal.



Poslanec zároveň požaduje dočasné trojmesačné zníženie DPH na potraviny na úroveň 5 %, ďalej zverejňovanie marží obchodnými reťazcami u jednotlivých kategórií produktov, ako aj okamžitú pomoc malým podnikom - dodávateľov reťazcov.



"Vyzývam MPRV a reťazce, aby zverejnili pôvodné ceny zastropovaných potravín od minulého týždňa až po dnešný deň, aby sme vedeli, akou cenotvorbou potraviny prešli a či zastropovanie nie je obyčajným podvodom," dodal Linhart.