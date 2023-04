Linhart:Na trhoviskách oddelíme poctivých pestovateľov od priekupníkov

Bratislava 26. apríla (TASR) - Spotrebitelia by mali vedieť na trhoviskách jasne identifikovať poctivých slovenských pestovateľov a oddeliť ich od priekupníkov, ktorí ovocie a zeleninu iba nakupujú v obchodoch v rôznych akciách a predávajú ďalej. Priniesť to má novela zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR Patricka Linharta. Návrh je už v druhom čítaní, parlament by o ňom mal definitívne rozhodnúť na najbližšej májovej schôdzi a podľa poslanca má širokú politickú podporu.



"Slovenských poctivých pestovateľov identifikujeme, dostanú jasný bezplatný certifikát zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS)," priblížil v stredu na tlačovej konferencii Linhart. ŠVPS tento certifikát vydá na základe prísnej kontroly, čo a koľko môže daný pestovateľ vypestovať na svojej záhrade. Len tieto plodiny bude môcť potom predávať na trhovisku.



"Ostatní zeleninoví priekupníci, ktorí budú mať zmiešanú úrodu, alebo ktorí len prekupujú a zase predávajú, budú musieť byť na oddelených trhových miestach. Budú jasne označení, nebude to pre spotrebiteľa zavádzajúce," zdôraznil poslanec.



V druhom čítaní má Linhart aj ďalší návrh, ktorý má zabezpečiť domácim pestovateľom bezplatné testovanie ich produkcie. Takto testované produkty budú môcť predávať cez prvý štátny eshop testovaných produktov aj do škôl, nemocníc či zariadení sociálnych služieb. Zdôraznil, že opatrenia majú aj finančné krytie. "V tomto zákone je zahrnutých 40 miliónov eur podpory, ktorá bola schválená koaličnou radou a ktorá je v štátnom rozpočte," konštatoval poslanec.



Novely mali byť pôvodne účinné od marca a apríla tohto roka. Viackrát sa však v parlamente posúvali a ak budú schválené na májovej schôdzi, bude potrebné posunúť aj ich účinnosť. "ŠVPS potrebuje čas, aby identifikovala všetkých slovenských poctivých pestovateľov, aby navštívila tie záhradky, aby zanalyzovali, koľko plodín sa tam dá vypestovať, aby nahodili týchto pestovateľov do databázy, aby im vydali certifikát," vysvetlil Linhart. Zmeny týkajúce sa predaja na trhoviskách by tak podľa neho mohli začať platiť od augusta a úprava krátkych odbytových reťazcov od septembra tohto roka.