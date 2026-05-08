Linka pomoci deťom v ohrození pomohla za 5 rokov viac ako 32.000 deťom
Len v minulom roku poskytla poradenstvo alebo krízovú intervenciu viac ako 7100 osobám, ktoré sa na linku obracali pre problémy v rodine, psychické ťažkosti, úzkosti, sebapoškodzovanie či šikanu.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K pomohla za päť rokov fungovania viac ako 32.500 deťom a mladým ľuďom. Len v minulom roku poskytla poradenstvo alebo krízovú intervenciu viac ako 7100 osobám, ktoré sa na linku obracali najmä pre problémy v rodine, psychické ťažkosti, úzkosti, sebapoškodzovanie či šikanu. V piatok o tom informovalo Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.
„Národná linka VIAC AKO NI(c)K sa za päť rokov stala pevnou súčasťou nášho rezortu. Predstavuje kľúčový nástroj nielen pri poskytovaní pomoci deťom, ktoré čelia násiliu alebo náročným životným situáciám, ale aj pri rozvoji prevencie násilia,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
V roku 2025 kontaktovalo linku 7177 detí a mladých ľudí. Dievčatá tvorili 77 percent z kontaktov, chlapci 13 percent a desať percent svoje pohlavie neuviedlo. Najčastejšie riešili problémy v rodinných a partnerských vzťahoch, zlé psychické prežívanie, úzkosti, panické ataky, problémy v škole či pocity osamelosti. Konzultanti pomáhali aj pri prípadoch suicidálnych myšlienok, sebapoškodzovania alebo šikany.
Národná linka vznikla v apríli 2021 ako prvá štátom zriadená linka pomoci pre deti a mladých ľudí na Slovensku aj v Európe. Funguje anonymne a poskytuje pomoc prostredníctvom online chatu a e-mailovej komunikácie. Podľa Tomáša rezort práce pracuje aj na ďalšom zlepšovaní dostupnosti linky. V minulom roku ju napríklad sprístupnil prostredníctvom školskej platformy EduPage.
ÚPSVR upozorňuje, že činnosť linky nespočíva iba v poskytovaní pomoci klientom, ale aj v prevencii násilia. „Ideálne je, keď k násiliu na deťoch vôbec nedochádza. Veľká časť našej práce je preto zameraná práve na prevenciu a osvetu,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVR Peter Ormandy.
Pracovníci linky navštívili minulý rok 22 škôl po celom Slovensku, kde diskutovali so stovkami žiakov o násilí, psychickom zdraví či bezpečnosti na internete. Národná linka zároveň venuje zvýšenú pozornosť aj online priestoru. V rámci preventívnych aktivít realizuje sociálnu depistáž na sociálnych sieťach, teda aktívne vyhľadávanie rizikového obsahu a nebezpečných vplyvov. Linka je tiež súčasťou slovenského Centra bezpečného internetu.
Deti a mladí ľudia môžu linku kontaktovať prostredníctvom webovej stránky VIAC AKO NI(c)K cez chat alebo e-mail. Pomoc je dostupná anonymne a bezplatne. V príprave je aj nová mobilná aplikácia, ktorá umožní jednoduchší kontakt s konzultantmi cez mobilné telefóny a tablety.
