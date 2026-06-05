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Linke pomoci pre problémy s hraním poskytli 46.200 eur
Prevádzku financuje štát prostredníctvom Úradu pre reguláciu hazardných hier, ktorý tým zabezpečuje dostupnosť odbornej pomoci pre osoby ohrozené problémovým hraním a ich blízkych.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Finančný príspevok 46.200 eur venovali na dofinancovanie Linky pomoci pre problémy s hraním zakladajúci členovia Inštitútu pre reguláciu hazardných hier (IPRHH). Príspevok má pokryť širšie personálne zabezpečenie linky, odborné školenia poradcov aj materiálno-technické vybavenie na celý rok 2026. Informoval o tom inštitút.
„Dopyt po našich službách dlhodobo rastie a každý hovor je pomocou pre konkrétneho človeka, ktorý hľadá radu často v tej najťažšej chvíli. Tento príspevok nám pomôže ďalej rozvíjať kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb, posilňovať odborné kapacity a zlepšovať podmienky pre pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v problémoch súvisiacich s hraním hazardných hier,“ uviedol Vladimír Stanislav, riaditeľ Odborného liečebného ústavu psychiatrického (OLÚP) Predná Hora, ktorý linku prevádzkuje.
Linka pomoci je dostupná na čísle 0800 131 000. Je bezplatná a anonymná. Prevádzku financuje štát prostredníctvom Úradu pre reguláciu hazardných hier, ktorý tým zabezpečuje dostupnosť odbornej pomoci pre osoby ohrozené problémovým hraním a ich blízkych. IPRHH od svojho vzniku pôsobí ako odborný partner OLÚP Predná Hora a podporuje ďalší rozvoj linky nad rámec jej základnej prevádzky.
„Účinná regulácia hazardných hier sa nezačína ani nekončí pri licenciách a kontrole trhu. Jej súčasťou musí byť aj podpora prevencie a dostupnej odbornej pomoci pre ľudí, ktorí sa dostanú do problémov s hraním. Práve preto považujeme podporu linky pomoci za dôležitú súčasť našej činnosti,“ skonštatoval výkonný riaditeľ IPRHH Dávid Lenčéš.
„Dopyt po našich službách dlhodobo rastie a každý hovor je pomocou pre konkrétneho človeka, ktorý hľadá radu často v tej najťažšej chvíli. Tento príspevok nám pomôže ďalej rozvíjať kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb, posilňovať odborné kapacity a zlepšovať podmienky pre pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v problémoch súvisiacich s hraním hazardných hier,“ uviedol Vladimír Stanislav, riaditeľ Odborného liečebného ústavu psychiatrického (OLÚP) Predná Hora, ktorý linku prevádzkuje.
Linka pomoci je dostupná na čísle 0800 131 000. Je bezplatná a anonymná. Prevádzku financuje štát prostredníctvom Úradu pre reguláciu hazardných hier, ktorý tým zabezpečuje dostupnosť odbornej pomoci pre osoby ohrozené problémovým hraním a ich blízkych. IPRHH od svojho vzniku pôsobí ako odborný partner OLÚP Predná Hora a podporuje ďalší rozvoj linky nad rámec jej základnej prevádzky.
„Účinná regulácia hazardných hier sa nezačína ani nekončí pri licenciách a kontrole trhu. Jej súčasťou musí byť aj podpora prevencie a dostupnej odbornej pomoci pre ľudí, ktorí sa dostanú do problémov s hraním. Práve preto považujeme podporu linky pomoci za dôležitú súčasť našej činnosti,“ skonštatoval výkonný riaditeľ IPRHH Dávid Lenčéš.