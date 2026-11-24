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Linku medzi Košicami a Prahou posilní vianočná šnúra 14 letov
Lety budú prevádzkované lietadlom Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel s odletom z Prahy vždy o 11.00 h.
Autor TASR
Košice 24. novembra (TASR) - Česká letecká spoločnosť Smartwings medzi 18. decembrom a 4. januárom vypraví na linke Praha - Košice - Praha spolu 14 letov. Reaguje tak na zvýšený cestovateľský dopyt počas vianočného obdobia na tejto trase. Informovalo o tom košické letisko.
Lety budú prevádzkované lietadlom Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel s odletom z Prahy vždy o 11.00 h. Následne o 12.20 h lietadlo pristane v Košiciach a o 13.05 h odletí späť do Prahy.
V uvedenom období budú lety každý deň s výnimkou dní 25., 28. a 31. decembra a 1. januára. „Chceme cestujúcim čo najviac uľahčiť sviatočné cesty za rodinou aj oddychom, preto v reakcii na tradične vysoký dopyt otvárame priamu linku z Prahy do Košíc,“ uviedol obchodný riaditeľ Smartwings Michal Váňa.
Podľa výkonného riaditeľa letiska Košice Thomasa Dworschaka patrí letecké spojenie medzi Košicami a Prahou dlhodobo medzi tri najvyťaženejšie zo všetkých liniek, ktoré sú v ponuke s odletom z Košíc.
V aktuálnom zimnom letovom poriadku prevádzkuje pravidelnú linku medzi Prahou a Košicami päťkrát týždenne spoločnosť Ryanair.
Lety budú prevádzkované lietadlom Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel s odletom z Prahy vždy o 11.00 h. Následne o 12.20 h lietadlo pristane v Košiciach a o 13.05 h odletí späť do Prahy.
V uvedenom období budú lety každý deň s výnimkou dní 25., 28. a 31. decembra a 1. januára. „Chceme cestujúcim čo najviac uľahčiť sviatočné cesty za rodinou aj oddychom, preto v reakcii na tradične vysoký dopyt otvárame priamu linku z Prahy do Košíc,“ uviedol obchodný riaditeľ Smartwings Michal Váňa.
Podľa výkonného riaditeľa letiska Košice Thomasa Dworschaka patrí letecké spojenie medzi Košicami a Prahou dlhodobo medzi tri najvyťaženejšie zo všetkých liniek, ktoré sú v ponuke s odletom z Košíc.
V aktuálnom zimnom letovom poriadku prevádzkuje pravidelnú linku medzi Prahou a Košicami päťkrát týždenne spoločnosť Ryanair.