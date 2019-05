Lipiansky:Dôležité sú transformácia vianočného príspevku a valorizácia

Prioritou JDS je pobyt seniora v prirodzenom rodinnom prostredí pred životom v tzv. kamenných domoch, kde sú poskytované služby.

Bratislava 29. mája (TASR) – V súčasnosti je veľmi dôležité, aby sa pohla vpred transformácia vianočného príspevku na 13. dôchodok a tiež téma nového modelu valorizácie. Povedal to v stredu pre TASR predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Ján Lipiansky počas konferencie organizácie o sociálnych témach. S príhovorom, kde priblížil konkrétne kroky vlády v tejto oblasti, vystúpil v úvode minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD).



"V tomto novom modeli valorizácie máme garantovanú jej minimálnu výšku," konštatoval Lipiansky. Zároveň zdôraznil, že prioritou JDS je pobyt seniora v prirodzenom rodinnom prostredí pred životom v tzv. kamenných domoch, kde sú poskytované služby. S tým súvisí podľa neho vytvorenie podmienok na starostlivosť o člena rodiny. "Ak bude niekto opatrovať otca a matku, aby za to skutočne dostal príslušnú odmenu, ktorá nebude veľmi rozdielna od prípadného zamestnania," poznamenal.



Posledné tri roky je podľa neho zhoda v tom, že opatrovateľstvo je nielen záležitosťou rezortu práce a sociálnych vecí, ale aj ministerstva zdravotníctva. Sú rôzne odkázanosti, kde sociálny pracovník nemá kompetencie, napríklad v podávaní liekov a podobne. "Pán minister Richter nám povedal, že sa urobili kroky, ale tempo je pomalé," uzavrel Lipiansky s tým, že počas diskusie na konferencii si zmapujú jednotlivé problémy a do dvoch mesiacov budú aktualizovať priority JDS v sociálnej oblasti.