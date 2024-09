Liptov si v 1. polroku medziročne polepšil v počte prenocovaní

Liptovský Mikuláš 5. septembra (TASR) - Región Liptov si v prvom polroku 2024 medziročne polepšil v počte prenocovaní o 10,8 percenta. Dosiahli ich viac ako 430.000. Uviedol to predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Ján Blcháč.



Doplnil, že za tieto čísla vďačia najmä zimnej sezóne. "Väčšinu hostí tvorili Slováci, aj keď ich podiel medziročne klesol skoro o 2,5 percenta. Na druhej strane sa zvyšoval podiel zahraničnej klientely, za prvý polrok o 12,6 percenta," priblížil Blcháč.



V prvý letný mesiac, v júni, medziročne narástol počet Poliakov o 27,6 percenta a Čechov o necelých 19,6 percenta. "Aj keď konkrétne údaje zo Štatistického úradu SR za leto nateraz známe nie sú, vieme, že najsilnejší letný mesiac bol u nás na Liptove august," zhodnotil predseda predstavenstva.



V regióne sa počas leta mierne znižoval priemerný počet prenocovaní, podľa štatistík to v júni bolo 2,5 dňa. Pokračuje aj trend skracovania času medzi rezerváciou a nástupom na dovolenku.



"Ľudia čakajú na počasie, vyberajú si výhodnejšiu cenu či lepšiu ponuku, čo však nemusí byť vždy ideálne," skonštatovala Katarína Šarafínová z liptovskej OOCR. Vysvetlila, že na poslednú chvíľu už výber nemusí zodpovedať predstavám dovolenkára a je to náročné i na plánovanie pre poskytovateľov služieb a ubytovateľov.