Liptovské klobásky liptovské droby sú už chráneným európskym výrobkom

Brusel 18. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že schválila žiadosť o zápis dvoch potravinárskych produktov - z Maďarska a zo Slovenska - do Registra chránených zemepisných označení (CHZO). Ďalším slovenským výrobkom na tomto zozname sú klobásy známe ako liptovské droby.



Komisia spresnila, že svoj zoznam produktov s chráneným zemepisným označením rozšírila o "újfehértói meggy", čiže višne vyrobené v regióne Nyírség vo východnom Maďarsku a o "liptovské droby", špeciálny druh klobásy zo Slovenska.



Višne z Nyírségu sa vyznačujú absenciou horkosti, sú bordovej alebo tmavočervenej šupky, majú sfarbenú dužinu a príjemnú horkastú chuť, čo súvisí s klimatickými podmienkami tohto regiónu, ako aj s metódou ich kultivácie.



Liptovské droby sú špeciálny druh klobásy vyrábaný staromódnym spôsobom v regióne Liptov na severe Slovenska. Ich špecifikom je náplň vyrobená zo zemiakov a korenia, plnené sú do prírodných bravčových alebo hovädzích čriev. Komisia pripomenula, že zručnosť výrobcov liptovských drobov sa odovzdávala z generácie na generáciu a tento druh špecifických klobás bol vždy obľúbenou pochúťkou počas rôznych slávností, trhov a jarmokov.



Oba nové názvy sa pripoja k ďalším 1514 už chráneným potravinovým výrobkom z krajín EÚ, ktorých zoznam je k dispozícii na webovej stránke eAmbrosia. Slovensko malo na tomto zozname doteraz 31 produktov so zemepisným označením (ZO), chráneným označením pôvodu (CHOP) alebo chráneným zemepisným označením.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)