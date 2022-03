Liptovské pekárne vedia zamestnať Ukrajincov na viacerých pozíciách

Liptovský Mikuláš 11. marca (TASR) – Liptovské pekárne vedia zamestnať Ukrajincov na viacerých pracovných pozíciách. Pre TASR to v piatok uviedol konateľ Liptovských pekární a cukrární Včela Lippek Slavomír Moravčík.



"Ako pekárne a cukrárne vieme zamestnať Ukrajincov na pozície pekár, cukrár, vodič, expedient, upratovačka, predavačka či pomocný pekársky pracovník v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Liptovskom Hrádku, Svite, Poprade a Kežmarku," priblížil Moravčík.



Záujem ukrajinskej učiteľky o zamestnanie v oblasti školstva eviduje aj mesto Liptovský Mikuláš. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. "Chceli by sme začleniť pani učiteľku z Ukrajiny zatiaľ ako asistentku učiteľa z dôvodu jazykovej bariéry v slovenskom jazyku. Má štatút dočasného útočiska, preto by v prípade vytvorenia triedy bola zatiaľ zamestnaná na dohodu," vysvetlila.