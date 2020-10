Liptovskí kuchári zapálili symbolickú sviečku pre slovenskú gastronómi

Liptovský Mikuláš 13. októbra (TASR) – Symbolickú sviečku pre "umierajúce" odvetvie gastronómie zapálili v pondelok (12. 10.) večer v Liptovskom Mikuláši kuchári, prevádzkovatelia i zamestnanci gastro zariadení na Liptove. Reagovali tak na sprísnené protiepidemiologické opatrenia pre prevádzky verejného stravovania, ktoré začnú platiť od štvrtka (15. 10.).



"Všetci vieme, čo sa deje a aké opatrenia nastali. Ľuďom v gastronómii, podnikateľom a kuchárom to nevyhovuje, sú vyslovene tlačení do kúta. Akým spôsobom budeme môcť variť - je otázne, neviem, či ľudia chcú iba jedlo z obalu," uviedol predseda Tatranského klubu kuchárov a cukrárov Karol Sklenár. Zdôraznil, že každý jeden šéfkuchár a podnikateľ chce, aby sa ľudia mohli najesť normálne.



Manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová zhodnotila, že ak majú prevádzky prežiť, musia sa prispôsobiť novým pravidlám. Pre šéfkuchárov, ktorí chcú variť z čerstvých surovín a podávať kvalitné jedlo, je to podľa nej veľká rana. "Pokiaľ sú výrazne obmedzené gastroprevádzky, prenáša sa to aj na hotely a penzióny, ktoré nemôžu vydávať stravu v reštauráciách, ale budú vydávať stravu len do izieb. To je hromadenie plastov. Navyše jedlo nedokážu udržať v takej kvalite, v akej by ho podávali v reštaurácii," podotkla.



Ak hostia nebudú dostávať služby v očakávanej kvalite, podľa organizácie je tiež možné, že budú rušiť svoje pobyty na Liptove.



Prevádzky verejného stravovania budú môcť od štvrtka vydávať iba zabalené jedlo so sebou. Jedlo budú môcť podávať v exteriéri, ak budú mať takú možnosť. Zákaz konzumovať v interiéri sa bude týkať aj barov či kaviarní. V interiéri si zákazníci nemôžu dať dole rúško. Pokiaľ je v ubytovacom zariadení reštaurácia, majú si hostia nechať jedlo priniesť na izbu v zatvorenom obale. Terasy budú môcť byť otvorené, ak nie sú presklené, či inak uzavreté.