Liptovskomikulášskej plavárni narástli zálohy za energie o 250 percent

Liptovský Mikuláš 1. februára (TASR) – Mestskej plavárni v Liptovskom Mikuláši v januári 2023 medziročne stúpli zálohové platby za energie o 250 percent. Potvrdil to ekonomický námestník Verejnoprospešných služieb mesta Martin Kögel.



"Nárast zálohových platieb za teplo aj za elektrinu je obrovský. Záloha za teplo narástla z 9000 eur v januári 2022 na 31.000 eur v januári 2023. Rovnako za elektrinu stúpla z približne 8000 eur na takmer 27.000 eur mesačne," uviedol Kögel.



Ceny vstupov tak museli od začiatku roka mierne zvýšiť. Z pôvodných 2 eur stúpol poplatok na 3,30 eura. "Tiež sme pristúpili k obmedzeniam v relaxačnom centre. Fínska sauna nie je otvorená denne, ale štyri dni v týždni," vysvetlil ekonomický námestník. Zdôraznil, že v Liptovskom Mikuláši sa ceny vstupov nezvyšovali od roku 2013, i keď náklady na prevádzku plavárne sa rok čo rok zvyšovali.



Krytú plaváreň vlani navštívilo takmer 54.000 návštevníkov, čo je najviac za posledné štyri roky. Do nového roka vstúpila plaváreň s rozšírenou ponukou permanentiek. "Vzhľadom na záujem pravidelných návštevníkov sme rozšírili ponuku permanentiek aj na lezeckú stenu, na boulderingovú stenu, na vstupy do telocvične aj na plážový volejbal a bedminton," informoval Kögel.