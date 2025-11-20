< sekcia Ekonomika
Liptovský Mikuláš bude v 2026 hospodáriť s rozpočtom 67 miliónov eur
Miestne dane a poplatky pre obyvateľov mesto zvyšovať nebude.
TASR
Liptovský Mikuláš 20. novembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške približne 67 miliónov eur. Rozpočet, ktorý poslanci schválili na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, je o desať miliónov vyšší ako v tomto roku. Miestne dane a poplatky pre obyvateľov mesto zvyšovať nebude. Zamerať sa chce skôr na ich efektívnejší výber. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Pripravili sme rozpočet s historicky najvyššou sumou, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť najmä vďaka veľmi úspešnému čerpaniu externých zdrojov. V budúcom roku plánujeme pokračovať v investíciách s efektívnym využívaním európskych fondov, čo výrazne prispeje k ďalšiemu rozvoju nášho mesta,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Najviac investícií pôjde do oblasti školstva, športu a kultúry. V rozpočte samospráva rátala aj s mnohými investíciami do modernizácie infraštruktúry. Z celkovej sumy poputuje do rekonštrukcií, opráv a investícií až 25 miliónov eur. „Ku koncu tohto roka presiahne majetok mesta hodnotu 100 miliónov eur a v roku 2026 môže teda pri úspešnom získavaní externých zdrojov vzrásť o ďalších takmer 25 miliónov,“ podotkla hovorkyňa.
K najväčším pripraveným projektom patrí komplexná rekonštrukcia Župného domu, s ktorou plánuje mesto začať v budúcom roku, celkovo si vyžiada investíciu vo výške takmer desať miliónov eur. V rámci verejnej dopravy samospráva nakúpi ekologické autobusy predbežne za 3,5 milióna eur a obnoví všetky autobusové prístrešky za 800.000 eur. Významnou položkou rozpočtu je tiež modernizácia Základnej školy Nábrežie Dr. Aurela Stodolu dokopy za 1,7 milióna eur, pozostáva z rekonštrukcie učebňového pavilónu a telocvične.
„Medzi ďalšie pripravované investície patrí aj vybudovanie cyklopodjazdu popod cestu I/18 v Okoličnom, revitalizácia Námestia mieru s umiestnením fontány Tri grácie, realizácia vodozádržných opatrení na Nábreží, modernizácia skateparku či obnova multifunkčného ihriska pri Základnej škole Demänovská ulica,“ dodala Nemcová.
Státisíce eur pôjdu na obnovu ciest, chodníkov a parkovísk na ulici Kpt. Nálepku, Stodolovej, Cédrovej, Chalupkovej či Ponad Ohrady. Poslanci zároveň odobrili prijatie nového úveru vo výške 3,7 milióna eur na spolufinancovanie investičných zámerov mesta.
