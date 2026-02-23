< sekcia Ekonomika
Liptovský Mikuláš plánuje komunikačnú a dátovú platformu pre verejnosť
Projekt bude riešený prostredníctvom Integračnej platformy služieb.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 23. februára (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš plánuje v rámci projektu smart život a služby v meste vytvoriť komunikačnú a dátovú platformu pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Projekt zahŕňa vytvorenie moderného webu, mobilnej aplikácie, konta obyvateľa a digitálnej úradnej tabule. Mestské zastupiteľstvo schválilo na minulotýždňovom rokovaní spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 47.185,55 eura.
Projekt bude riešený prostredníctvom Integračnej platformy služieb, ktorá sa stane centrálnou komunikačnou a dátovou infraštruktúrou mesta voči obyvateľom, návštevníkom a ďalším subjektom pôsobiacim na území mesta.
„Platforma umožní prepojenie všetkých komponentov digitálneho ekosystému ako obslužného systému pre mestské inštitúcie, systému správy verejnej dopravy, systému správy dát informácií úradu s modernizáciou najpoužívanejších formulárov, webového portálu, webu pre návštevníkov a mobilnej aplikácie vrátane konta obyvateľa a systémov správy ich obsahu, ako aj smart hardvérových modulov pre zlepšenie služieb obyvateľom so zbieraním analytických dát, ako sú vstupné systémy, senzory a digitálne úradné tabule,“ spresnili z radnice.
Projekt v hodnote 589.819,43 eura bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 92 percent, ktorý bude mestu poskytnutý po schválení žiadosti o poskytnutie NFP, pričom je možnosť využiť kombináciu zálohových platieb, predfinancovania aj refundácie.
