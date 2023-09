Liptovský Mikuláš spustil prípravu návrhu rozpočtu na rok 2024

Liptovský Mikuláš 19. septembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš aktuálne spustilo prípravu návrhu rozpočtu na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 a 2026. Do prípravy je celkovo zapojených viac ako 42 odborníkov. Pre TASR to v utorok uviedla hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Pre tvorbu rozpočtu sme zvolili stratégiu, ktorá v prvom kole necharakterizuje, o aký rozpočet pôjde. Všetky plánované akcie a výdavky sú rozdelené do troch skupín. Prvou skupinou sú povinné platby vychádzajúce zo zmluvných vzťahov," priblížil vedúci odboru správy mesta Ivan Košík.



Ako vysvetlil, prioritu majú výdavky, ktoré vyplývajú z legislatívy a základných potrieb mesta. Podľa jeho slov tam patrí aj financovanie rozpočtových a príspevkových organizácií. "Pri bežných výdavkoch musíme zohľadniť nárasty cien, valorizáciu miezd - celkovo zastrešujeme tisíc zamestnancov, a ďalšie finančné nároky," dodal.



Košík uviedol, že druhou skupinou sú akcie súvisiace s plnením krátkodobých cieľov, ktoré gestori vnímajú ako potrebné. Ide napríklad o spoločenské akcie, dotácie poskytované mestom, vzdelávanie, rozpracované projekty a investície či akcie bez legislatívnych a právnych následkov. "Treťou skupinou sú strategické akcie pre napĺňanie dlhodobých vízií a smerovaní mesta," spresnil s tým, že ide o rozvojové, nové projekty, investície, rekonštrukcie, vzdelávanie nad rámec legislatívy a podobne.



Vedúci odboru správy mesta podotkol, že týmto postupom vytvárajú priestor na prípravu rozvojového rozpočtu s množstvom vízií a dôležitých informácií o tom, čo si ktorá oblasť života mesta vyžaduje.