Liptovský Mikuláš vyhlásil súťaž na nízkoemisné autobusy pre MHD
Predpokladaná cena zákazky je 2,8 milióna eur bez DPH.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 17. októbra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo verejnú súťaž na 11 nízkoemisných autobusov pre mestskú hromadnú dopravu (MHD). Predpokladaná cena zákazky je 2,8 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Mesto plánuje kúpiť osem autobusov s kapacitou minimálne 70 cestujúcich, z toho aspoň 28 sediacich, a tri autobusy s kapacitou minimálne 85 cestujúcich, z toho aspoň 31 sediacich. Vozidlá budú mať nízkopodlažné riešenie vstupu a výstupu cestujúcich a podstatná časť priestoru pre cestujúcich bude riešená bezbariérovo. Autobusy budú obsahovať výsuvnú alebo sklopnú rampu pre zdravotne ťažko postihnuté osoby. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 14. novembra.
