Liptovský Mikuláš začal s rekonštrukciou zberného dvora
Cieľom jednej z najväčších investícií samosprávy do odpadového hospodárstva za posledné roky je zefektívniť triedený zber a zlepšiť služby pre obyvateľov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. januára (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš začalo s modernizáciou zberného dvora na Podtatranského ulici za viac ako 520.000 eur. Cieľom jednej z najväčších investícií samosprávy do odpadového hospodárstva za posledné roky je zefektívniť triedený zber a zlepšiť služby pre obyvateľov. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, zberný dvor funguje od utorka v obmedzenom režime, v ďalšej fáze ho na niekoľko týždňov úplne uzatvoria.
Prvá etapa rekonštrukcie potrvá približne štyri týždne v závislosti od počasia. Práce sa sústreďujú v zadnej časti areálu, pričom prevádzka zberného dvora zostáva čiastočne zachovaná. Obyvatelia môžu počas tejto fázy odovzdať papier, plasty, sklo, kov, pneumatiky, elektroodpad a nebezpečný odpad. Avšak nie je možné odovzdať textil, konáre, zelený ani objemný odpad.
„V druhej etape sa už nevyhneme úplnému uzatvoreniu. Predbežne od druhej polovice februára, a to na šesť až sedem týždňov. Práce sa presunú na hlavnú plochu areálu. Počas celého obdobia budú môcť Liptovskomikulášania využívať zberný dvor v Okoličnom, ktorý zostane v plnej prevádzke,“ uviedol riaditeľ Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš Martin Kögel.
V rámci projektu sa zrekonštruuje hlavná plocha zberného dvora, nakúpi sa nová techniky na zvoz, manipuláciu a nakladanie s vytriedeným odpadom a rozšíri sa infraštruktúra. Pribudne vysokozdvižný vozík, hákový nakladač, osem veľkokapacitných kontajnerov, štyri sklady na opätovné použitie a dva sklady na nebezpečný odpad. Nová technika bude slúžiť na oboch zberných dvoroch v správe mesta.
„Po dokončení rekonštrukcie bude zberný dvor pre obyvateľov komfortnejší a prehľadnejší, no najvýraznejšiu zmenu pocítia najmä jeho zamestnanci. Nová technika a lepšie technické riešenia im umožnia bezpečnejšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu manipuláciu s vytriedeným odpadom, čo sa nepriamo prejaví aj na plynulejšej obsluhe a kvalite služieb pre verejnosť,“ podotkla Nemcová.
Liptovskomikulášska samospráva získala na realizáciu projektu 522.000 eur z Programu Slovensko 2021 - 2027, pričom spolufinancovanie radnice predstavuje osem percent. Cieľom projektu je tiež zvýšiť mieru zhodnocovania komunálnych odpadov a znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky.
