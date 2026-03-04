< sekcia Ekonomika
Liptovský Mikuláš začal s výstavbou nového a modernejšieho skateparku
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 4. marca (TASR) - V Liptovskom Mikuláši sa začala výstavba nového skateparku. V areáli na Nábreží Janka Kráľa vyrastie namiesto pôvodného skateparku, ktorý patril medzi najstaršie a zároveň najväčšie areály svojho druhu na Slovensku, úplne nový a modernejší areál. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Romana Nemcová, nový areál posunie podmienky pre skejterov, inline korčuliarov aj kolobežkárov na vyššiu úroveň.
„Prekonali sme všetky administratívne prekážky, ktoré boli v tomto prípade pomerne výrazné, keďže rekonštrukciu financujeme z eurofondov, z prostriedkov udržateľného mestského rozvoja. A vďaka priaznivému počasiu sme mohli začať s prácami. Vo verejnom obstarávaní sa odhadovaná cena znížila z 570.000 eur na približne 400.000 eur. Nový skatepark naši športovci využijú už toto leto,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Nový areál skateparku bude mať oproti pôvodnému obdĺžnikovému lichobežníkový tvar s rozlohou 860 štvorcových metrov. Súčasťou budú betónové prekážky, sedenie vo svahu, mobiliár aj osvetlenie napájané fotovoltikou. Novinkou v areáli bude takzvaný bazén. Technické riešenie pripravovaného areálu pripomienkoval aj Richard Tury, ktorý sa ako prvý slovenský skateboardista predstavil na olympijských hrách.
Podľa primátora má Liptovský Mikuláš bohatú športovú infraštruktúru. „Po výraznej modernizácii zimného aj futbalového štadióna, vybudovaní atletického či pumptrackového areálu, prvého singletrailu na Háji, ale aj viacerých úsekov cyklochodníka, teraz postavíme ďalšie športovisko - moderný skatepark. Okrem toho podporujeme prevádzku dvoch lyžiarskych stredísk v našom meste. V srdci Liptova tak zostáva šport jednou z priorít,“ ozrejmil.
Samospráva podľa jeho slov ročne vynakladá viac ako 1,5 milióna eur na prevádzku športovej infraštruktúry a podporu športových klubov. „To je jasným dôkazom toho, že amatérskym aj vrcholovým športovcom systematicky vytvárame výborné podmienky, aby mohli svoje aktivity rozvíjať,“ dodal Blcháč.
