Liptovský Mikuláš zažiadal o nenávratné zdroje vo výške 300.000 eur

Liptovský Mikuláš 27. apríla (TASR) - Žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov vo výške približne 300.000 eur podali za uplynulé týždne liptovskomikulášski mestskí úradníci. Mesto z nich chce financovať šesť projektov, napríklad obnovu objektu detských jaslí, nové outdoorové fitnes prvky na Podbrezinách, renovácie na Háji Nicovô či doplnenie cyklistickej infraštruktúry.



"Na stavebné úpravy detských jaslí žiadame z Envirofondu sumu 194.000 eur. Projekt by vyriešil zateplenie fasád a striech, výmenu okien a prestrešenie južnej terasy. Výsledkom by malo byť zníženie energetickej náročnosti budov v areáli detských jaslí," vysvetlila hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



Od ministerstva vnútra chce vedenie liptovskomikulášskej radnice získať peniaze na obnovu 16 liatinových vencov, ktoré lemujú vstup k pamätníku na Háji Nicovô. "Vence pochádzajú z roku 1961 a vzhľadom na vek a pôsobenie poveternostných podmienok sú v zlom stave," dodala hovorkyňa.



Dotáciu vybavujú aj na výmenu opotrebovanej umelej trávy na futbalovom štadióne na Podbrezinách. Okrem trávnika by vymenili aj poškodené striedačky. Ako zdôraznila Čapčíková, ihrisko potom bude využiteľné pre širokú verejnosť, rozšírené o možnosť pestovania ďalších športov ako bedminton či ragby.



"V prípade, že radnica získa dotáciu zo Žilinského samosprávneho kraja, pribudnú na Jefremovskej ulici štyri vonkajšie fitnes prvky. Moderná inteligentná lavička by mohla vyrásť pri cyklochodníku v blízkosti mosta do Palúdzky," konkretizovala Čapčíková.