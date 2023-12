Liptovský Mikuláš zvyšuje dane aj poplatok za komunálny odpad

Liptovský Mikuláš 1. decembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš od budúceho roka zvyšuje dane aj poplatok za komunálny odpad. Potvrdila to hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Odôvodňujú to nárastom nákladov - vysokou infláciou, valorizáciou miezd i rastom cien energií.



K rozhodnutiu mestských ekonómov navrhnúť úpravu sadzieb smerom nahor prispel podľa primátora Jána Blcháča vo veľkej miere aj štát. "Na mestá a obce preniesla minulá vláda ďalšie nové úlohy a povinnosti bez toho, aby na ne dal štát peniaze. Hľadať prostriedky preto musí vo vlastných radoch aj naše mesto," vysvetlil.



Návrhy radnice na zvýšenie daní a poplatkov prerokovala finančná komisia a odporučila poslancom ich schválenie. Tí na štvrtkovom (30. 11.) rokovaní rozhodli v prospech zvyšovania. To sa najviac dotkne poplatku za tuhý komunálny odpad a dane z nehnuteľností.



Hlavným argumentom ekonómov pre zvýšenie poplatku za komunálny odpad je zníženie straty, ktorá vzniká z nízkych príjmov a vysokých nákladov za nakladanie s odpadom. Na komunálny odpad doplácalo mesto v minulom roku 520.000 eur, tento rok predpokladá stratu 514.000 eur. Vlani vytvoril jeden Liptovskomikulášan približne 660 kilogramov odpadu, za naloženie s ním zaplatil ročný poplatok 35 eur. Po zvýšení zaplatí pôvodca odpadu o desať eur viac. "Pri prepočítaní ročného poplatku na deň nám vychádza, že za všetok odpad, ktorý každý deň zahodíme do koša, zaplatíme od budúceho roka 12 centov denne," vysvetlil Martin Kögel z Verejnoprospešných služieb.



Nový rok prinesie aj zvýšenie daní z nehnuteľností, jedným z dôvodov na túto úpravu je podľa Čapčíkovej zákonná povinnosť. Ročná sadzba dane z bytov za štvorcový meter bola dosiaľ podľa mestskej časti od 0,147 do 0,248 eura za štvorcový meter, po novom to bude od 0,30 do 0,50 eura. Daň za ubytovanie sa zvýši z pôvodného eura na 1,50 eura.



"Zvýšenie poplatkov by malo nášmu mestu priniesť peniaze, o ktoré prichádza mestská kasa aj v dôsledku rozdeľovania daňového bonusu. Peniaze na jeho vyplatenie vtedy totiž štát zobral samosprávam. Tieto dosahy sme avizovali už dávno, štát vtedy nereagoval," pripomenul Blcháč.