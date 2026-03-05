< sekcia Ekonomika
Lisová: Nájomné byty nemajú byť len dostupné, ale aj kvalitné
Princípy Nového európskeho Bauhausu sa zameriavajú najmä na používanie ekologických materiálov, znižovanie energetickej náročnosti budov či zvyšovanie kvality verejných priestorov.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Aktuálny model štátom podporovaného nájomného bývania by mohol byť prepojený s cieľmi Architektonickej politiky Slovenska (APS) a princípmi Nového európskeho Bauhausu (NEB). Zámerom je, aby nájomné byty boli nielen dostupné, ale aj kvalitné a udržateľné. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) informovala, že o tom diskutovali s predstaviteľmi Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR a dohodli sa aj na spoločnej príprave metodiky, ktorá pomôže tieto princípy zavádzať do praxe.
Generálna riaditeľka AŠPBN Eva Lisová povedala, že pri rozvoji štátom podporovaného nájomného bývania chcú do projektov systematicky premietať princípy iniciatívy Nový európsky Bauhaus - udržateľnosť, kvalitu architektúry a inkluzívne prostredie pre ľudí.
„Projekty realizujú naši investiční partneri z vlastných zdrojov, no Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania vytvára metodiku a pravidlá, podľa ktorých sú projekty posudzované a schvaľované. Práve prostredníctvom týchto štandardov chceme partnerov dlhodobo smerovať k riešeniam, ktoré prinášajú energeticky efektívne budovy, kvalitnú architektúru, dostatok zelene a dobre fungujúce verejné priestory,“ uviedla Lisová.
Ich ambíciou podľa šéfky agentúry je, aby štátom podporované nájomné bývanie neznamenalo len dostupnosť bývania, ale aby sa postupne stalo príkladom moderného, udržateľného a kvalitného mestského rozvoja v duchu európskych hodnôt.
Princípy Nového európskeho Bauhausu sa zameriavajú najmä na používanie ekologických materiálov, znižovanie energetickej náročnosti budov, zvyšovanie kvality verejných priestorov a lepšie prispôsobenie sa klimatickej zmene.
Architektonická politika Slovenska je strategický dokument, ktorý prepája architektúru, urbanizmus, územné plánovanie a rozvoj krajiny. Jej cieľom je podporovať kvalitné, funkčné a zároveň estetické a environmentálne hodnotné prostredie.
