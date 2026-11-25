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Lístky na vlaky ZSSK podľa nového grafikonu budú až od 1. decembra
Aj v predchádzajúcich rokoch pri zmene cestovného poriadku dočasne skrátili obdobie predpredaja.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Cestujúci si môžu kúpiť lístky na vlaky štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) podľa nového grafikonu na železniciach až od 1. decembra. Teda necelé dva týždne pred jeho platnosťou od nedele 13. decembra. Dopravca informoval o novom cestovnom poriadku už 23. novembra. „Zverejnenie nového cestovného poriadku a spustenie predaja sú dva samostatné procesy,“ uviedol v stredu pre TASR hovorca ZSSK Ján Baček.
Kým cestujúcich podľa neho už môžu informovať o nových spojeniach a zmenách, predaj dokladov si vyžaduje aj dokončenie a overenie všetkých potrebných údajov v predajných a rezervačných systémoch. „Predaj podľa nového grafikonu spustíme 1. decembra 2026,“ potvrdil.
Okrem nových časov a trás vlakov je potrebné zapracovať tarifné podmienky, medzinárodné spojenia, rezervácie miest aj lôžkové a ležadlové služby. „Následne sa overuje správnosť údajov a fungovanie predaja. Časová náročnosť závisí od rozsahu zmien a koordinácie viacerých systémov a subjektov,“ priblížil Baček.
Ako poznamenal, aj v predchádzajúcich rokoch pri zmene cestovného poriadku dočasne skrátili obdobie predpredaja. „Rozumieme však, že najmä pred sviatkami by cestujúci ocenili možnosť kúpiť si lístky skôr. Naším cieľom je postupne zlepšovať prípravu predaja tak, aby mali cestujúci v budúcnosti viac času na plánovanie svojich ciest,“ prisľúbil hovorca ZSSK.
Kým cestujúcich podľa neho už môžu informovať o nových spojeniach a zmenách, predaj dokladov si vyžaduje aj dokončenie a overenie všetkých potrebných údajov v predajných a rezervačných systémoch. „Predaj podľa nového grafikonu spustíme 1. decembra 2026,“ potvrdil.
Okrem nových časov a trás vlakov je potrebné zapracovať tarifné podmienky, medzinárodné spojenia, rezervácie miest aj lôžkové a ležadlové služby. „Následne sa overuje správnosť údajov a fungovanie predaja. Časová náročnosť závisí od rozsahu zmien a koordinácie viacerých systémov a subjektov,“ priblížil Baček.
Ako poznamenal, aj v predchádzajúcich rokoch pri zmene cestovného poriadku dočasne skrátili obdobie predpredaja. „Rozumieme však, že najmä pred sviatkami by cestujúci ocenili možnosť kúpiť si lístky skôr. Naším cieľom je postupne zlepšovať prípravu predaja tak, aby mali cestujúci v budúcnosti viac času na plánovanie svojich ciest,“ prisľúbil hovorca ZSSK.