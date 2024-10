Lístok na vlak cez SMS si môžu zakúpiť už aj zahraniční cestujúci

Bratislava 1. októbra (TASR) - Cestovný lístok na vlak prostredníctvom SMS správy si môžu po novom kúpiť už aj zahraniční cestujúci. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od utorka rozšírila svoje služby aj o možnosť nákupu cestovného lístka cez SMS zo zahraničného telefónneho čísla. SMS lístky možno použiť len v osobných vlakoch alebo na tatranskej elektrickej či ozubnicovej železnici. V utorok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Cestujúci si pohodlne zakúpia lístok cez SMS z akéhokoľvek slovenského aj zahraničného čísla. Stačí pred nástupom do vlaku odoslať SMS správu na príslušné čísla. Zahraniční cestujúci zaplatia prostredníctvom platobnej brány a následne im do telefónu príde platný cestovný lístok. Lístok, ako aj všetky informácie, dostanú v angličtine," uviedol Drevický.



ZSSK upozornila, že SMS lístok musí mať cestujúci zakúpený a doručený v mobilnom telefóne ešte pred nástupom do vlaku. SMS čísla pre domácich a zahraničných cestujúcich má ZSSK uvedené na svojom webe. Dopravca zároveň pripomenul, že lístok na vlak si možno zakúpiť aj prostredníctvom online e-shopu, mobilnej aplikácie alebo v pokladniciach na železničných staniciach.