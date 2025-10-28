< sekcia Ekonomika
Lístok na vlak je od októbra možné zakúpiť aj na pošte
Lístky je možné zakúpiť vo všetkých pobočkách pošty vybavených predajným systémom.
Autor TASR
Myjava 28. októbra (TASR) - Lístok na vlak je od októbra možné zakúpiť aj na pošte. Slovenská pošta a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustili predaj cestovných lístkov vo všetkých pobočkách pošty. Oznámili to v utorok na tlačovej konferencii v Myjave generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka a generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.
V predaji sú jednorazové cestovné lístky na všetky vnútroštátne vlaky ZSSK prvej aj druhej triedy, zľavnené lístky pre študentov, seniorov a držiteľov preukazov Junior a Klasik, ako aj miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, lístky na tatranské električky a ozubnicovú železnicu či príplatky do vlakov vyššej kategórie. Lístky so 100-percentnou zľavou (tzv. nulté lístky) a medzinárodné lístky sú dostupné výhradne online alebo v pokladnici na stanici.
„Rozšírenie predaja lístkov na pošty vnímame ako praktické doplnenie našich digitálnych kanálov a pokladníc. Teší ma, že sa podarilo vytvoriť jednoduché a funkčné riešenie, ktoré pomáha najmä ľuďom v menších obciach a potvrdzuje zmysel spolupráce verejných inštitúcií,“ uviedol Helexa.
Predaj vlakových lístkov ZSSK má byť podľa Kupku príkladom toho, ako možno efektívne využiť existujúcu sieť pobočiek a ponúknuť verejnosti ďalší hodnotný produkt. „Táto spolupráca so ZSSK potvrdzuje, že pošta má čo ponúknuť aj ako partner pre iné štátne inštitúcie,“ uviedol Kupka.
Lístky je možné zakúpiť vo všetkých pobočkách pošty vybavených predajným systémom. Pracovníci pošty boli zaškolení, pobočky sú označené nálepkou a zákazníci môžu platiť hotovosťou aj kartou. Pri nákupe sa uplatňuje jednorazový poplatok za servis podľa aktuálneho cenníka železníc.
Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v tejto súvislosti ocenil efektívne prepojenie verejných služieb. „Spolupráca našich rezortných podnikov prináša reálnu pridanú hodnotu pre ľudí. ZSSK a Slovenská pošta dokázali spojiť svoje silné stránky - širokú sieť pobočiek a technologické riešenia - a ponúknuť nový predajný kanál, ktorý zlepšuje dostupnosť verejnej dopravy pre obyvateľov celého Slovenska,“ skonštatoval.
V predaji sú jednorazové cestovné lístky na všetky vnútroštátne vlaky ZSSK prvej aj druhej triedy, zľavnené lístky pre študentov, seniorov a držiteľov preukazov Junior a Klasik, ako aj miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, lístky na tatranské električky a ozubnicovú železnicu či príplatky do vlakov vyššej kategórie. Lístky so 100-percentnou zľavou (tzv. nulté lístky) a medzinárodné lístky sú dostupné výhradne online alebo v pokladnici na stanici.
„Rozšírenie predaja lístkov na pošty vnímame ako praktické doplnenie našich digitálnych kanálov a pokladníc. Teší ma, že sa podarilo vytvoriť jednoduché a funkčné riešenie, ktoré pomáha najmä ľuďom v menších obciach a potvrdzuje zmysel spolupráce verejných inštitúcií,“ uviedol Helexa.
Predaj vlakových lístkov ZSSK má byť podľa Kupku príkladom toho, ako možno efektívne využiť existujúcu sieť pobočiek a ponúknuť verejnosti ďalší hodnotný produkt. „Táto spolupráca so ZSSK potvrdzuje, že pošta má čo ponúknuť aj ako partner pre iné štátne inštitúcie,“ uviedol Kupka.
Lístky je možné zakúpiť vo všetkých pobočkách pošty vybavených predajným systémom. Pracovníci pošty boli zaškolení, pobočky sú označené nálepkou a zákazníci môžu platiť hotovosťou aj kartou. Pri nákupe sa uplatňuje jednorazový poplatok za servis podľa aktuálneho cenníka železníc.
Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v tejto súvislosti ocenil efektívne prepojenie verejných služieb. „Spolupráca našich rezortných podnikov prináša reálnu pridanú hodnotu pre ľudí. ZSSK a Slovenská pošta dokázali spojiť svoje silné stránky - širokú sieť pobočiek a technologické riešenia - a ponúknuť nový predajný kanál, ktorý zlepšuje dostupnosť verejnej dopravy pre obyvateľov celého Slovenska,“ skonštatoval.