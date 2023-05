Listom vyzvalo 340 organizácií podpredsedu EK na reguláciu nových GMO

Bratislava 26. mája (TASR) – Listom vyzvalo 340 európskych organizácií podpredsedu Európskej komisie (EK) Fransa Timmermansa, aby ponechal nové geneticky modifikované organizmy (GMO) regulované v zmysle súčasnej legislatívy Európskej únie (EÚ) o GMO. Plánovanou dereguláciou by sa mohli tieto organizmy bez hodnotenia rizík a označovania dostať na trh. V piatok o tom informovala Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO.



Proces deregulácie by mohol mať následky pre životné prostredie a zdravie občanov. Deregulácia by ohrozila aj cieľ znížiť množstvá používaných pesticídov v EÚ, ekosystémy, biodiverzitu a udržateľnosť, slobodu výberu pre pestovateľov a spotrebiteľov. Mohla by ohroziť aj ekologické poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo bez GMO.



"Európska komisia odôvodňuje potrebu pripravovanej deregulácie tým, že nové GMO prispejú k udržateľnosti a vyriešia problémy v poľnohospodárstve. Na tieto tvrdenia však nemajú podstatné dôkazy, sú to len hypotetické sľuby výrobcov GMO tak, ako tomu bolo pri pôvodných/starých GMO," uviedla Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO. Petíciu proti uvoľňovaniu legislatívy vzhľadom na GMO podpísalo 420.000 občanov EÚ.



"Najlepším spôsobom je zachovať súčasný právny systém pre všetky generácie GMO a zachovať reguláciu nových GMO podľa existujúcich pravidiel EÚ vrátane všetkých požiadaviek na označovanie a vysledovateľnosť. Tým sa minimalizujú potenciálne negatívne vplyvy na prírodu, zdravie ľudí a zvierat a podporí zásadu predbežnej opatrnosti a právo spotrebiteľov a poľnohospodárov na informácie, čo sú kľúčové politické a sociálne výdobytky EÚ," napísali v liste organizácie.