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Litovská medziročná inflácia sa v máji zrýchlila
Oproti máju minulého roka v Litve stúpli najmä ceny bývania a energií (8,3 %) a dopravy (16,2 %), ale tiež alkoholických nápojov a tabaku (7,7 %) a zdravotníctva (3,6 %).
Autor TASR
Vilnius 8. júna (TASR) - Medziročná inflácia v Litve sa v máji posilnila na 5,5 % z úrovne 5,3 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Inflácia v krajine sa tak vyšplhala na najvyššiu úroveň od augusta 2023. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil tamojší štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Oproti máju minulého roka v Litve stúpli najmä ceny bývania a energií (8,3 %) a dopravy (16,2 %), ale tiež alkoholických nápojov a tabaku (7,7 %) a zdravotníctva (3,6 %). Zdražela aj výpočtová a telekomunikačná technika (3,6 %), vzdelávanie (4,4 %), reštauračné a ubytovacie služby (6,5 %) či poistenie a finančné služby (5 %). Ceny potravín a nealkoholických nápojov však medziročne stagnovali a ceny odevov a obuvi v porovnaní s májom minulého roka o 0,6 % klesli.
Medzimesačne celková hladina spotrebiteľských cien v Litve v máji o 0,1 % klesla po tom, ako sa v apríli oproti marcu o 0,6 % zvýšila.
Oproti máju minulého roka v Litve stúpli najmä ceny bývania a energií (8,3 %) a dopravy (16,2 %), ale tiež alkoholických nápojov a tabaku (7,7 %) a zdravotníctva (3,6 %). Zdražela aj výpočtová a telekomunikačná technika (3,6 %), vzdelávanie (4,4 %), reštauračné a ubytovacie služby (6,5 %) či poistenie a finančné služby (5 %). Ceny potravín a nealkoholických nápojov však medziročne stagnovali a ceny odevov a obuvi v porovnaní s májom minulého roka o 0,6 % klesli.
Medzimesačne celková hladina spotrebiteľských cien v Litve v máji o 0,1 % klesla po tom, ako sa v apríli oproti marcu o 0,6 % zvýšila.