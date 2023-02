Litva nevylučuje zavedenie dane z nadmerných ziskov pre banky

Vilnius 6. februára (TASR) - Litva nevylučuje, že zavedie pre banky daň z nadmerných ziskov, ak v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb sa budú aj tento rok ich zisky zvyšovať. Uviedli to v pondelok litovská ministerka financií a guvernér centrálnej banky. Zároveň dodali, že takto získané financie by vláda mohla použiť v sektore obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Ak bude takýto vývoj pokračovať aj v roku 2023, bolo by vhodné nadmerné zisky redistribuovať," povedal guvernér litovskej centrálnej banky Gediminas Šimkus. Podľa ministerky financií Gintare Skaisteovej by zisky bánk v Litve mohli tento rok dosiahnuť približne miliardu eur. To je viac než trojnásobok objemu z minulých rokov. Čo sa týka využitia financií z prípadného zdanenia nadmerných ziskov bánk, ministerka uviedla, že vláda by ich mala využiť na zvýšenie výdavkov na obranu.



Dodala, že vojna na Ukrajine a reakcia štátov na ňu spôsobili rast úrokových sadzieb. "Invázia však viedla aj k zvýšeným výdavkom na obranu, takže ak by sme nadmerné zisky bánk zdanili, príjmy z toho by mali smerovať do obrany," povedala s tým, že rozhodnutie o zdanení bánk padne do niekoľkých mesiacov. Litva vyčlenila na obranu na tento rok zatiaľ 1,8 miliardy eur. To predstavuje 2,52 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Čo sa týka litovského bankového sektora, viac než polovicu aktív kontrolujú švédske banky Swedbank a SEB. Tie sa k plánom litovskej vlády zatiaľ nevyjadrili.



Litovská banková asociácia uviedla, že na odhady ziskov bánk v tomto roku je zatiaľ priskoro. Ani ona sa k úvahám vlády o zavedení dane z nadmerných ziskov nevyjadrila.