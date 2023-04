Litva núka v EÚ výnimku pri presadzovaní jadrových sankcií voči Rusku

Brusel 4. apríla (TASR) - Litva prišla s novou ponukou v rámci presadzovania sankcií Európskej únie (EÚ) pre ruský priemysel jadrovej energetiky. Zahŕňa navrhované výnimky pre Maďarsko a dvojročné obdobie na postupné zrušenie existujúcich zmlúv, uvádza sa v dokumente, ktorý získala agentúra Reuters, a ktorý prevzala TASR.



Na rozdiel od predchádzajúcich návrhov zástancov tvrdej línie v EÚ, ktorí chceli zaradiť ruskú štátnu jadrovú spoločnosť Rosatom na čiernu listinu, najnovší návrh Vilniusu zahŕňa miernejší prístup. Ide o zjavný pokus získať si skeptikov v Budapešti a inde.



"Navrhujú sa zaviesť individuálne reštriktívne opatrenia pre Rosatom," uvádza sa v návrhu zo 17. marca, ktorý nebol zverejnený.



Okrem toho by podľa neho bolo "vhodné zaviesť výnimku, na základe ktorej by sa operácie, zmluvy alebo iné dohody uzavreté s Rosatomom mohli stále vykonávať na dobu určitú, čo členským štátom Európskej únie umožní dokončiť plnenie týchto zmlúv alebo iných dohôd". V dokumente sa píše, že toto obdobie by trvalo dva roky.