Vilnius ponúkne kaviarňam zadarmo verejné priestory

Vilnius 29. apríla (TASR) - Hlavné mesto Litvy Vilnius plánuje majiteľom barov, kaviarní a reštaurácií zadarmo poskytnúť vonkajšie verejné priestory na umiestnenie stolov v dvojmetrovej vzdialenosti predpísanej v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu. Informoval o tom denník The Guardian.



Pre terasy kaviarní a reštaurácií bude k dispozícii 18 verejných priestranstiev vo Vilniuse vrátane Katedrálneho námestia, uviedla mestská radnica. Ďalšie lokality by mali pribudnúť s blížiacim sa letom. Majitelia podnikov tento krok predstaviteľov mesta privítali - o ponuku už prejavilo záujem viac než 160 z nich.



"Námestia, ulice - okolité kaviarne budú môcť počas tejto sezóny vyložiť stoly vonku zadarmo a budú tak môcť vykonávať svoju (podnikateľskú) činnosť počas karantény," povedal starosta Vilniusu Remigijus Šimašius. Bezpečnosť ľudí na verejnosti zostáva hlavnou prioritou mesta, dodal. Tento krok však kaviarňam umožní "otvoriť, pracovať, zachovať pracovné miesta a udržať Vilnius plný života".



V Litve aktuálne evidujú 1344 prípadov nákazy a 44 úmrtí. V rámci uvoľňovania obmedzení spojených s pandémiou nového koronavírusu povolila vláda v tomto pobaltskom štáte od tohto týždňa otvorenie kaviarní, reštaurácií s vonkajším sedením, ako aj kaderníctiev.



Ministerstvo zdravotníctva však nariadilo prísne pravidlá týkajúce sa dodržiavania sociálneho odstupu a bezpečnosti. Obchody musia obmedziť počet zákazníkov, ktorí naraz vojdú do prevádzky a povinné zostane naďalej nosenie ochranných rúšok na verejnosti.