Lízingová spoločnosť AerCap si objednala 100 lietadiel Airbus A320neo
Súčasťou zmluvy je uplatnenie už skôr dohodnutých pevných opcií na nákup 45 strojov Airbus a kontrakt na 55 nových lietadiel.
Autor TASR
Toulouse 18. marca (TASR) - Írsko-americká spoločnosť AerCap Holdings, ktorá podniká v oblasti lízingu leteckej techniky, uzavrela s európskym výrobcom lietadiel Airbus dohodu o kúpe 100 prúdových lietadiel na krátke a stredné trasy A320neo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Súčasťou zmluvy je uplatnenie už skôr dohodnutých pevných opcií na nákup 45 strojov Airbus a kontrakt na 55 nových lietadiel. Dodávky lietadiel by sa mali začať v roku 2028 a všetky stroje má Airbus dokončiť do roku 2034.
AerCap Holdings očakáva, že nákup nových strojov podporí jej dlhodobý rast rozšírením portfólia žiadaných lietadiel a zvýšením efektívnosti flotily. „Táto objednávka 100 lietadiel rodiny A320neo odráža našu silnú vieru v dlhodobý dopyt po týchto vysoko efektívnych lietadlách a pomôže uspokojiť pretrvávajúci dopyt, ktorý vidíme zo strany našich zákazníkov,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti AerCap Aengus Kelly.
Súčasťou zmluvy je uplatnenie už skôr dohodnutých pevných opcií na nákup 45 strojov Airbus a kontrakt na 55 nových lietadiel. Dodávky lietadiel by sa mali začať v roku 2028 a všetky stroje má Airbus dokončiť do roku 2034.
AerCap Holdings očakáva, že nákup nových strojov podporí jej dlhodobý rast rozšírením portfólia žiadaných lietadiel a zvýšením efektívnosti flotily. „Táto objednávka 100 lietadiel rodiny A320neo odráža našu silnú vieru v dlhodobý dopyt po týchto vysoko efektívnych lietadlách a pomôže uspokojiť pretrvávajúci dopyt, ktorý vidíme zo strany našich zákazníkov,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti AerCap Aengus Kelly.