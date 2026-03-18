Streda 18. marec 2026
Lízingová spoločnosť AerCap si objednala 100 lietadiel Airbus A320neo

Na snímke Airbus A320. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Súčasťou zmluvy je uplatnenie už skôr dohodnutých pevných opcií na nákup 45 strojov Airbus a kontrakt na 55 nových lietadiel.

Autor TASR
Toulouse 18. marca (TASR) - Írsko-americká spoločnosť AerCap Holdings, ktorá podniká v oblasti lízingu leteckej techniky, uzavrela s európskym výrobcom lietadiel Airbus dohodu o kúpe 100 prúdových lietadiel na krátke a stredné trasy A320neo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Súčasťou zmluvy je uplatnenie už skôr dohodnutých pevných opcií na nákup 45 strojov Airbus a kontrakt na 55 nových lietadiel. Dodávky lietadiel by sa mali začať v roku 2028 a všetky stroje má Airbus dokončiť do roku 2034.

AerCap Holdings očakáva, že nákup nových strojov podporí jej dlhodobý rast rozšírením portfólia žiadaných lietadiel a zvýšením efektívnosti flotily. „Táto objednávka 100 lietadiel rodiny A320neo odráža našu silnú vieru v dlhodobý dopyt po týchto vysoko efektívnych lietadlách a pomôže uspokojiť pretrvávajúci dopyt, ktorý vidíme zo strany našich zákazníkov,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti AerCap Aengus Kelly.
