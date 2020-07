Lízingová spoločnosť Avolon zrušila objednávku na 27 lietadiel 737 MAX

Dublin 7. júla (TASR) - Americký Boeing prišiel o ďalšiu objednávku. Lízingová spoločnosť Avolon zrušila nákup 27 lietadiel 737 MAX, tri mesiace potom, ako zrušila objednávku na 75 týchto strojov. Dôvodom je kríza v leteckej doprave spôsobená pandémiou nového koronavírusu.



Spoločnosť so sídlom v Dubline z rovnakého dôvodu zrušila aj objednávku na jedno širokotrupé lietadlo od európskeho Airbusu A330neo. Je to už piaty stroj tohto typu so zrušenou objednávkou od začatia koronakrízy. Firma zároveň odložila termín dodávky troch lietadiel A320neo až na rok 2022.



Boeing zápasí s problémami okolo 737 MAX už viac než rok po tom, ako bolo lietadlo v marci minulého roka uzemnené. Dôvodom boli dve tragické havárie, ktoré sa udiali v krátkom čase po sebe, iba v rozpätí piatich mesiacov. Zhruba rok potom letecký sektor ťažko zasiahla pandémia nového koronavírusu.



Avolon oznámil ďalšie zrušenie objednávky na 737 MAX iba týždeň po rovnakom kroku konkurenčnej lízingovej spoločnosti BOC Aviation. Tá minulý týždeň oznámila, že zrušila objednávku na 30 lietadiel 737 MAX. Navyše, nórska nízkonákladová letecká spoločnosť Norwegian Air zrušila objednávku na 92 lietadiel tohto typu. Zároveň žiada vrátenie zálohových platieb a kompenzácie za straty, ktoré utrpela v dôsledku uzemnenia strojov.