Lízingový trh vlani narástol medziročne o viac ako pätinu

Bratislava 18. augusta (TASR) - Lízingové spoločnosti hlásia po pandemickom prepade viac ako desaťpercentné nárasty, pričom vlani tento trh narástol medziročne o vyše pätiny. Ide najmä o segmenty osobných, úžitkových a nákladných áut. Informovala o tom spoločnosť Umbrella Group.



"Vývoj úrokov v lízingových produktoch a spotrebných úveroch kopíruje situáciu na hypotekárnom trhu. Hoci sa za posledné štyri roky úroky v lízingu a spotrebných úveroch zdvojnásobili na asi šesť až 6,5 %, stále sú pre podnikateľov výhodné. Ukazujú to rekordné nárasty najmä v segmente osobných a nákladných áut za posledné tri roky," uviedol lízingový špecialista spoločnosti Peter Danter.



Lízing podľa neho na približne 90 % využívajú podnikatelia, ktorí potrebujú intenzívne využívaný autopark obnovovať častejšie, asi každé tri až štyri roky. Rovnako ho využívajú IT firmy na technické zariadenia či výrobné firmy na stroje.



Záujem o operatívny lízing na Slovensku podľa Dantera rastie pomalšie. Najväčší záujem o túto službu však majú nadnárodné spoločnosti. Tie si na Slovensku zväčša nekupujú vlastný vozový park, ale využívajú formu operatívneho prenájmu.



"Po uplynutí obdobia operatívneho lízingu, spravidla od dvoch do päť rokov, si firma môže používané auto odkúpiť alebo vrátiť lízingovej spoločnosti. Práve tieto vrátené vozidlá sú primárnym zdrojom jazdených áut v západnej Európe, kde je operatívny lízing rozšírenejší než u nás," vysvetlil Danter.