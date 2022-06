L.Kamenický: Odvolávanie Sulíka je spôsob, ako riešiť tému zdražovania

Bratislava 28. júna (TASR) – Najdôležitejšou témou súčasnosti je životná úroveň ľudí na Slovensku a odvolávanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) je spôsob, ako dostať na pôdu parlamentu riešenie zdražovania. Počas utorkovej rozpravy to povedal poslanec za Smer-SD a bývalý minister financií Ladislav Kamenický.



"Budeme odvolávať ministrov dovtedy, dokedy sa nebude riešiť zdražovanie," povedal Kamenický. Infláciu podľa neho zapríčinilo tlačenie peňazí Európskou centrálnou bankou a tiež sankcie proti Rusku. Práve údajnú pasivitu pri schvaľovaní týchto sankcií vyčítajú opoziční poslanci Sulíkovi. Kamenický zdôraznil, že sankcie nepriniesli očakávané výsledky a iba poškodili ekonomiku Európy a Slovenska. Pokiaľ však už vláda sankcie schválila, mala by podľa neho prijať opatrenia na ochranu svojich občanov.



Kamenického stranícky kolega Richard Takáč dodal, že každá krajina EÚ pomáha svojim občanom, len Slovensko nie. Pripomenul napríklad posledné kroky Chorvátska, ktoré obmedzilo ceny motorových palív na čerpacích staniciach mimo diaľnic. Podľa poslanca bol skutočný cieľ embarga na dovoz ruskej ropy likvidácia rafinérie Slovnaft konkurenčnými spoločnosťami, ktoré ruskú ropu nedovážajú. "Sulík preukázal jednoznačne, že je nekompetentný," dodal Takáč.



Minister Sulík sa na utorkovej rozprave o svojom odvolaní nezúčastnil a podľa poslancov odcestoval na dovolenku do Dubaja. "Neviem si predstaviť, že by ma niekto odvolával a ja by som išiel na dovolenku," povedal Kamenický. Podľa Takáča mal Sulík poslancom vysvetliť aj situáciu s bezpečnosťou dodávok a s dodávkami a cenami plynu.