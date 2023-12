L.Kamenický: Pre FS bude kľúčové zjednodušenie platenia daní a odvodov

Bratislava 18. decembra (TASR) - Základnými prioritami pre finančnú správu (FS) bude zjednodušenie platenia daní a odvodov, ako aj zefektívnenie boja proti daňovým únikom. Dôvodom je, že vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) jej bude správe chýbať asi 400 miliónov. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) spolu s novým prezidentom finančnej správy Jozefom Kissom.



"FS je peňaženkou štátu a vzhľadom aj na to, v akom stave nám bývalá vláda zanechala verejné financie, je toto jedna zo zásadných nominácií. Potrebujem, aby vyberala dane efektívne, no na druhej strane sú tu aj iné problémy, ktoré treba riešiť. Budeme sa zaoberať colnicami, aby sa východná hranica posilnila," uviedol Kamenický.



Dodal, že bude potrebné pokračovať v elektronizácii. E-kasa podľa ministra pomohla lepšiemu výberu. "Dnes sa pohybujeme s daňovou medzerou na DPH niekde pod 10 %, už za môjho pôsobenia sa znižovala, dúfam že sa bude znižovať aj naďalej," doplnil.



Minister taktiež avizoval zavedenie tzv e-faktúry, ktorá by podľa neho podnikateľom uľahčila predvyplňovanie daňových priznaní alebo aby boli predvyplnené zo strany FS. "Budem mať stretnutia s finančnou správou, ktorá mi predstaví plán, ako toto opatrenie naplniť," priblížil Kamenický.



Podnikateľom plánuje pomôcť aj podporením záväzných stanovísk. "V minulosti to bolo spojené s administratívou pre podnikateľov. Chceme to spraviť tak, aby stanoviská boli jasné a aby nemali dvojité výklady niektorých vecí," uviedol šéf rezortu financií.



FS podľa Kamenického musí zvýšiť efektivitu výberu. Preto plánuje presun niektorých ľudských kapacít "Nepotrebujeme tu tisíce úradníkov, ktorí dostanú výplatu, ale štát z toho nič nemá," dodal s tým, že plánuje aj audity procesov, keďže sú niektoré z nich duplicitné.



Taktiež uviedol, že je potrebné posilniť materiálno-technické vybavenie východnej hranice s Ukrajinou, napríklad výmenou starých skenerov. "Chceli by sme, keď budú tieto skenery v prevádzke, zvýšiť kontrolu pracovníkov, ktorí vykonávajú kontroly, aby neprišlo k dohovorom," objasnil Kamenický.



"Vo výbere DPH nám bude chýbať 400 miliónov. Takže toto je oblasť, na ktorú sa chceme zamerať. Chceme prijať opatrenia, ktoré by nám zvýšili efektivitu uplatnenia vymožiteľnosti práva, najmä u tých subjektov, ktoré dane účelovo neplatia," uzavrel Kiss.