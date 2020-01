L. Kamenický chce predstaviť návrh výdavkových limitov ešte do volieb

Bratislava 5. januára (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR by chcelo do konca tohto volebného obdobia predstaviť návrh výdavkových limitov, o ktorých sa na Slovensku diskutuje už dlhšiu dobu. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v rozhovore pre TASR uviedol, že ministerstvo na nich naďalej pracuje, zaoberať by sa s nimi však už mala nová vláda po parlamentných voľbách.



"Pri výdavkových limitoch sa bavíme o nejakom štrukturálnom opatrení, v súčasnosti MF SR pracuje na návrhu. Bude vo forme nejakej predbežnej legislatívnej predstavy a na ďalšej vláde, či k nejakému takémuto návrhu pristúpi, resp. či urobí úpravu. Zamestnanci MF SR sú lídrami týchto návrhov," uviedol Kamenický. Podľa neho však bude potrebné nájsť na ich podobe politickú zhodu. "Z akademických lavíc sa dajú urobiť návrhy, ktoré sú pozitívne a vyzerajú dobre na papieri, ale mnohokrát je oveľa ťažšie nájsť politickú zhodu na to, aby sa opatrenia mohli predstaviť. Do konca tohto volebného obdobia dáme nejaký návrh, ale bude sa ním musieť potom zaoberať už ďalšia vláda," avizoval minister.



Okrem toho MF SR navrhuje v tomto roku historicky prvýkrát spustenie korekčného mechanizmu, teda zastropovať verejné výdavky. Rezort financií už predložil návrh na rokovanie vlády, zatiaľ je medzi nezaradenými bodmi. Vládny kabinet ho však má prerokovať v januári. Naposledy v decembri o ňom vládny kabinet rokoval len okrajovo. "Ministrov som informoval, že materiál o korekčnom mechanizme je pripravený, potrebujeme si ešte vyjasniť niektoré veci, ktoré boli predložené zo strany Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. V januári ho predložíme tak, aby sme tie odchýlky, ktoré vznikli ešte v roku 2018 na základe takzvanej benchmarkovej revízie, odstránili, aby sme sa vrátili na trajektóriu, ktorú požaduje zákon," uviedol ešte v decembri 2019 Kamenický.



Korekčný mechanizmus bude stanovený ako horný limit na celkové verejné výdavky v roku 2020. Podľa ministerstva sa tak posilnia mantinely na dosiahnutie cieľa v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). "Dá sa povedať, že je to stanovený nejaký výdavkový limit na úrovni 39,3 miliardy eur. To je presne suma, s ktorou počíta rozpočet. Ten počíta aj s deficitom na úroveň 0,49 % HDP, ktorý je v podstate návratom na trajektóriu, ktorá je požadovaná zákonom o rozpočtových pravidlách a takisto aj Európskou komisiou," vysvetlil minister.