Ľ. Lopatka: Pôsobenie MH Manažmentu chceme ukončiť do konca roku 2022

Bratislava 12. septembra (TASR) – Nový riaditeľ štátneho MH Manažmentu Ľuboš Lopatka očakáva, že spoločnosť, ktorá okrem iného spravuje viaceré teplárne či Kúpele Sliač, by mala ukončiť svoju činnosť do konca roka 2022. Minimálne do ukončenia živých súdnych sporov však nepôjde o likvidáciu firmy, uviedol Lopatka pre TASR. Zrušenie tejto akciovej spoločnosti, ktorá je nástupcom Fondu národného majetku, odporučil v máji na základe výsledkov kontroly Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.



"Ak nám vedenie ministerstva hospodárstva odobrí naše zámery, verím, že budeme môcť ukončiť pôsobenie MH Manažment, a. s., v podobe v akej ho poznáme, najneskôr do konca roka 2022, snáď aj skôr," uviedol Lopatka, podľa ktorého sa dá s názorom NKÚ "v princípe" súhlasiť. MH Manažment sa v súčasnosti usiluje znižovať náklady. Výdavky na vlastnú prevádzku či externé právne služby vrátane zmluvných vzťahov s advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána totiž niekoľkonásobne presiahli príjmy, takže vedenie MH Manažmentu spotrebovalo za tri roky pôsobenia až 90 % finančných zdrojov, prevzatých po zrušenom Fonde národného majetku.



Lopatkovi sa podarilo počas necelých štyroch mesiacoch pôsobenia napríklad zamedziť podpísaniu nevýhodných zmlúv najmä na dodávku palív či zrušiť pneuservis a umývacie linky, ktoré vybudovalo bývalé vedenie spoločnosti Trnavská teplárenská. "V tejto istej teplárni sme zastavili projekt bez ekonomickej návratnosti, konkrétne výmeny horúcovodného potrubia za nové horúcovodné potrubie v Trnave," ozrejmil šéf MH Manažmentu.



Problémy však nie sú iba v trnavskej teplárni. Krízová situácia je vo Zvolenskej teplárenskej, kde podcenili situáciu pri projekte ekologizácie centrálneho zdroja tepla za viac ako 30 miliónov eur. "Výsledkom je, že projekt je nielen koncepčne chybný, ale aj nespôsobilý nábehu v zimnom vykurovacom období 2020/2021. Z uvedených dôvodov musíme zabezpečiť vykurovanie Zvolena iným, náhradným spôsobom s negatívnym finančným dosahom," spresnil Lopatka.



MH Manažment zaťažujú aj 15- až 20-ročné kontrakty na dodávku tepla pre Bratislavu a Košice, ktoré sú prakticky nevypovedateľné. Podľa šéfa MH Manažmentu takto podpísané zmluvy pripomínajú jednostranný vazalský vzťah v neprospech štátnych teplární. Situáciu sa firma pokúša zmeniť, či už zmenou zmluvných podmienok, alebo ich akvizíciou.



Lopatka očakáva, že zisk skupiny teplární pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) by sa mal z vlaňajších 24 miliónov eur zvýšiť na 34 miliónov eur. V roku 2021 už by mal EBITDA vzrásť aj pre úspory na palivách o ďalších sedem miliónov eur. Skupina by mala "v dohľadnom čase" dosiahnuť prevádzkový zisk vo výške 40 - 50 miliónov eur bez negatívneho vplyvu na odberateľov.



Akciová spoločnosť MH Manažment spravuje majetok štátu v rôznych firmách v hodnote takmer 250 miliónov eur. Okrem teplární a Kúpeľov Sliač drží podiely napríklad aj v dopravných spoločnostiach. "Počas jesene prinesieme do vedenia ministra hospodárstva návrh riešenia pre všetky spoločnosti, ako aj akciové podiely vo vlastníctve MH Manažmentu. Čo sa týka kúpeľov Sliač, mali by sa konečne dočkať investícií a rozvoja. Verím, že moje slová potvrdíme skutkami v dohľadnej dobe," dodal Lopatka.